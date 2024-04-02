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منذ الحرب الباردة 75 عاما على تأسيس حلف الأطلسي

4/2/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيي حلف شمال الأطلسي (الناتو) غدا ذكرى مرور 75 عاما على توقيع معاهدته التأسيسية في واشنطن.
فيما يلي بعض الحقائق والأرقام عن المنظمة التي أنشئت خلال الحرب الباردة وأعيد إنعاشها بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا:
من 12 إلى 32
وقعت 12 دولة مؤسسة على معاهدة حلف شمال الأطلسي عام 1949 مع وقوف الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أوروبا الغربية صفا واحدا لمواجهة تهديد الاتحاد السوفييتي الذي كان حليفها سابقا خلال الحرب العالمية الثانية.
وكما قال أول أمين عام للحلف لورد إسماي فإن هدف «الناتو» كان «إبقاء الاتحاد السوفييتي في الخارج والأميركيين في الداخل والألمان مهزومين».
وعام 1952، انضمت تركيا واليونان إلى الحلف قبل أن تصبح ألمانيا الغربية عضوا بعد ثلاث سنوات.
وبعد انتهاء الحرب الباردة، توسع «الناتو» مرات عدة نحو الشرق ليزداد طول حدوده مع روسيا عبر انضمام پولندا ودول البلطيق السوفييتية السابقة.
وتضم بلدان الحلف ما مجموعه 3.2 ملايين رجل وامرأة يخدمون في جيوشها.
وتعد آيسلندا الدولة الوحيدة المنضوية في الحلف التي لا تحظى بجيش خاص بها.
وحدة
ولم يفعل «الناتو» غير مرة واحد المادة الخامسة المرتبطة بالدفاع الجماعي التي تفيد بأن الهجوم على أي من أعضائه يعد هجوما على الجميع، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
اعتبر هذا القرار تعبيرا عن الدعم للقوة العسكرية التي تقود الحلف ومختلفا إلى حد كبير عن التهديد في أوروبا الذي توقعه مؤسسوه في الأساس.
وأدت تداعيات هجمات 11 سبتمبر إلى تدخل «الناتو» في أفغانستان حيث بقي حتى العام 2021 عندما سمح انسحاب كارثي بقيادة الولايات المتحدة لطالبان باستعادة السلطة.
ورداً على انتزاع روسيا القرم من أوكرانيا عام 2014، اتفق حلفاء «الناتو» على أنهم سيهدفون لإنفاق 2% من إجمالي ناتجهم الداخلي على الدفاع.
وتمت زيادة هذا الهدف بعدما شنت موسكو غزوها الشامل على جارتها في 2022 لتصبح نسبة 2% هي الحد الأدنى.
وندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بدول «الناتو»، معتبرا أنها لا تنفق ما يكفي محذرا من أنه سيشجع روسيا على «القيام بما ترغب به» للدول التي لا تفي بالتزاماتها.
وعام 2024، يتوقع أن تصل 20 دولة عضو في «الناتو» إلى هدف 2%، مقارنة مع ثلاث فقط عام 2014.
25 عاماً
وسيمثل يونيو 2024 مرور 25 عاما على نشر «الناتو» قوات في كوسوفو عام 1999، ليستكمل انسحاب القوات الصربية بعد حملة قصف جوي تواصلت على مدى 77 يوما.
ولم يكن هذا التدخل العسكري غير الثاني في تاريخ «الناتو» ، بعد تدخله في البوسنة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وبعد ربع قرن، ما زالت قوة كوسوفو التابعة لـ «الناتو» على الأرض في البلقان، لتصبح المهمة الأطول للحلف في تاريخه.
وبعدما أدى ارتفاع منسوب التوتر العام الماضي إلى أعمال شغب أسفرت عن إصابة 93 عنصرا من «الناتو» بجروح، اتفق الحلفاء على إرسال ألف جندي إضافي للانضمام إلى قوة كوسوفو، ليصبح مجموع الجنود نحو 4500.
وفضلا عن البلقان، شملت مهمات «الناتو» الرئيسية الأخرى في الخارج عقدين تقريبا في أفغانستان وقصف العام 2011 على ليبيا.
43 عاماً
لم تنسحب أي دولة على مر التاريخ من «الناتو»، لكن فرنسا أمضت نحو 43 عاما خارج هيكل القيادة العسكرية للحلف بعدما انسحب الرئيس شارل ديغول عام 1966 احتجاجا على هيمنة الولايات المتحدة.
ولم يتم التراجع عن هذا القرار الذي تم بموجبه نقل مقر «الناتو» من باريس إلى بروكسل إلا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي عام 2009.
مع ذلك، ما زال التوتر يهيمن أحيانا على العلاقة مع «الناتو»، وفي 2019 قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الحلف يعاني من «الموت الدماغي».
وقال ماكرون لاحقا إن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أيقظ «الناتو» عبر «أسوأ الصدمات».

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