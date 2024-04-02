القيود الأميركية على التكنولوجيا وقضية تايوان محور محادثات بين بايدن وجينبينغ

(MENAFN
- Al-Anbaa) برز خلاف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ خلال محادثة هاتفية أمس بشأن القيود الأميركية على التكنولوجيا وقضية تايوان، لكنهما سعيا لإرساء استقرار في العلاقات المتوترة بين بلديهما وسيتوجه وزيران أميركيان إلى بكين قريبا وفق مسؤولين.
والمحادثة الهاتفية هي أول تواصل مباشر بين الرئيسين منذ قمة في نوفمبر في كاليفورنيا أذنت بتخفيف حدة النبرة إن لم يكن التنافس الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وستتوجه وزير الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء إلى الصين، حيث تزور مدينة غواغنتشو الجنوبية رمز الثقل الصناعي للصين، إضافة إلى بكين، فيما يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الأسابيع المقبلة، وفق مسؤولين.
وقالت مسؤولة في إيجاز صحافي إن «المنافسة الشديدة تتطلب ديبلوماسية مكثفة لإدارة التوترات ومعالجة المفاهيم الخاطئة ومنع الصراع غير المقصود. وهذه المكالمة هي إحدى السبل للقيام بذلك».
وأضافت ان المحادثات لم تكن تهدف لحل خلافات وأن الرئيسين كانا منفتحين بشأن الخلافات الحادة.
واتهم شي الولايات المتحدة بخلق مخاطر اقتصادية من خلال الحظر الشامل الذي يفرضه بايدن على صادرات التكنولوجيا العالية.
وحذر شي من أنه «إذا أصرت الولايات المتحدة على لجم تطوير التكنولوجيا الفائقة في الصين وحرمان الصين من حقها المشروع في التطور، فلن نقف مكتوفي اليدين» وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني.
ورفض بايدن التحذير وقال البيت الأبيض إنه أبلغ شي بأن «الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التكنولوجيا الأميركية المتطورة لتقويض أمننا القومي، من دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر».
واعتبر مراقبون أميركيون أن شي حريص على تخفيف حدة الاحتكاك مع الولايات المتحدة في وقت تواجه الصين رياحا اقتصادية معاكسة قاسية.
وقال البيت الأبيض إن بايدن ضغط على شي لضمان «السلام والاستقرار» في مضيق تايوان قبيل تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي في 20 مايو.
وفي الاتصال الهاتفي أكد شي لبايدن أن قضية جزيرة تايوان «خط أحمر لا يمكن تجاوزه» بالنسبة للصين، وفق وسائل إعلام رسمية.
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