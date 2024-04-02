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القيود الأميركية على التكنولوجيا وقضية تايوان محور محادثات بين بايدن وجينبينغ

4/2/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برز خلاف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ خلال محادثة هاتفية أمس بشأن القيود الأميركية على التكنولوجيا وقضية تايوان، لكنهما سعيا لإرساء استقرار في العلاقات المتوترة بين بلديهما وسيتوجه وزيران أميركيان إلى بكين قريبا وفق مسؤولين.
والمحادثة الهاتفية هي أول تواصل مباشر بين الرئيسين منذ قمة في نوفمبر في كاليفورنيا أذنت بتخفيف حدة النبرة إن لم يكن التنافس الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وستتوجه وزير الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء إلى الصين، حيث تزور مدينة غواغنتشو الجنوبية رمز الثقل الصناعي للصين، إضافة إلى بكين، فيما يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الأسابيع المقبلة، وفق مسؤولين.
وقالت مسؤولة في إيجاز صحافي إن «المنافسة الشديدة تتطلب ديبلوماسية مكثفة لإدارة التوترات ومعالجة المفاهيم الخاطئة ومنع الصراع غير المقصود. وهذه المكالمة هي إحدى السبل للقيام بذلك».
وأضافت ان المحادثات لم تكن تهدف لحل خلافات وأن الرئيسين كانا منفتحين بشأن الخلافات الحادة.
واتهم شي الولايات المتحدة بخلق مخاطر اقتصادية من خلال الحظر الشامل الذي يفرضه بايدن على صادرات التكنولوجيا العالية.
وحذر شي من أنه «إذا أصرت الولايات المتحدة على لجم تطوير التكنولوجيا الفائقة في الصين وحرمان الصين من حقها المشروع في التطور، فلن نقف مكتوفي اليدين» وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني.
ورفض بايدن التحذير وقال البيت الأبيض إنه أبلغ شي بأن «الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التكنولوجيا الأميركية المتطورة لتقويض أمننا القومي، من دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر».
واعتبر مراقبون أميركيون أن شي حريص على تخفيف حدة الاحتكاك مع الولايات المتحدة في وقت تواجه الصين رياحا اقتصادية معاكسة قاسية.
وقال البيت الأبيض إن بايدن ضغط على شي لضمان «السلام والاستقرار» في مضيق تايوان قبيل تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي في 20 مايو.
وفي الاتصال الهاتفي أكد شي لبايدن أن قضية جزيرة تايوان «خط أحمر لا يمكن تجاوزه» بالنسبة للصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

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