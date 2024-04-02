تنديد واستدعاء سفراء استهداف فريق إغاثة دولي يعمق مأزق إسرائيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) شكّلت الضربة الإسرائيلية لعمال إغاثة بينهم اجانب في قطاع غزة نكسة جديدة للجهود الرامية لإدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر والمدمر بفعل نحو ستة أشهر من الحرب، وعمقت إدانة دولية واسعة عزلة اسرائيل.
ونددت منظمة المطبخ العالمي المركزي (وورلد سنترال كيتشن)، التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة بالاعتداء، وأكدت في بيان «قتل سبعة عناصر من فريقنا في غزة بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية».
وأوضحت أن بين القتلى مواطنين «من أستراليا وپولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمـيـركـيـة والـكـنـدية وفلسطيني». كما أعلنت «تعليق عملياتها في المنطقة»، وذكرت أنهم قُتلوا «فيما كانوا يعملون لدعم رسالتنا الإنسانية بتسليم طعام في غزة»، منددة بـ «المأساة».
مساءلة كاملة
وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن الغضب من مقتل عمال الإغاثة في غزة، وقال «رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها».
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «إننا مفجوعون لمقتل 7 من عمال الإغاثة بغزة بعد قصف القوات الإسرائيلية قافلتهم».
واستدعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز السفير الإسرائيلي عقب مقتل عاملة إغاثة أسترالية كانت ضمن الفريق، بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم».
واعتبر ألبانيز أن مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، وأضاف «نتوقع المساءلة الكاملة عن مأساة مقتل عمال الإغاثة في غزة».
وذكرت المنظمة ان فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي.
بدوره، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بتقديم توضيحات بشأن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني، ووصفها بأنها «وحشية».
وفي بيان صحافي عقب زيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جبل الحسين شمال العاصمة الأردنية، قال سانشيز «آمل وأطالب الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات في أقرب وقت ممكن عن هذا الهجوم الوحشي». والأردن هي المحطة الأولى في جولة إقليمية ستقوده كذلك إلى السعودية وقطر.
طلب توضيحات
من جهته، أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الغارة، ودعا إلى فتح تحقيق. وكتب بوريل على موقع «إكس»: «أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن»، وأضاف «على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، مازلنا نرى أبرياء يقتلون».
وأعلن وزير الخارجية الپولندي، أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي اوقعت عناصر اغاثة بينهم پولندي. وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة «إكس»: «طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن پولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة»، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص. وطالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بالتحقيق الفوري بحادثة مقتل بريطانيين في غزة وتقديم تفسير كامل وشفاف. وأكد أنه من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على أداء عملهم.
ميدانيا، وفي اليوم الـ 179 للحرب على غزة والـ 23 من شهر رمضان المبارك، صعدت إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق عدة في القطاع أمس، مخلفة عشرات القتلى والجرحى، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة ان «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصاب» أمس.
إغلاق «الجزيرة»
إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ «التحرك فورا» لمنع بث قناة «الجزيرة» القطرية في إسرائيل، وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل. وقال نتنياهو في منشور على منصة «إكس» إن قناة «الجزيرة» التي وصفها بـ «الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحرك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة».
وجاء تصريح نتنياهو بعد قليل على تصويت الكنيست أمس الأول على قانون يحظر بث وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل التي تمس بأمن الدولة، وهو نص يستهدف القناة القطرية.
ويمنح هذا القانون ـ الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء ـ إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل. ونددت «الجزيرة» بالقرار الإسرائيلي، واصفة تصريحات نتانياهو بأنها «كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية».
بدورها، اعتبرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، أن احتمال حظر إسرائيل بث القناة القطرية أمر «يثير القلق». وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار «إن قرارا مماثلا سيكون مقلقا»، مضيفة «نؤمن بحرية الصحافة».
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