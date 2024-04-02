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تنديد واستدعاء سفراء استهداف فريق إغاثة دولي يعمق مأزق إسرائيل

4/2/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكّلت الضربة الإسرائيلية لعمال إغاثة بينهم اجانب في قطاع غزة نكسة جديدة للجهود الرامية لإدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر والمدمر بفعل نحو ستة أشهر من الحرب، وعمقت إدانة دولية واسعة عزلة اسرائيل.
ونددت منظمة المطبخ العالمي المركزي (وورلد سنترال كيتشن)، التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة بالاعتداء، وأكدت في بيان «قتل سبعة عناصر من فريقنا في غزة بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية».
وأوضحت أن بين القتلى مواطنين «من أستراليا وپولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمـيـركـيـة والـكـنـدية وفلسطيني». كما أعلنت «تعليق عملياتها في المنطقة»، وذكرت أنهم قُتلوا «فيما كانوا يعملون لدعم رسالتنا الإنسانية بتسليم طعام في غزة»، منددة بـ «المأساة».
مساءلة كاملة
وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن الغضب من مقتل عمال الإغاثة في غزة، وقال «رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها».
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «إننا مفجوعون لمقتل 7 من عمال الإغاثة بغزة بعد قصف القوات الإسرائيلية قافلتهم».
واستدعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز السفير الإسرائيلي عقب مقتل عاملة إغاثة أسترالية كانت ضمن الفريق، بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم».
واعتبر ألبانيز أن مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، وأضاف «نتوقع المساءلة الكاملة عن مأساة مقتل عمال الإغاثة في غزة».
وذكرت المنظمة ان فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي.
بدوره، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بتقديم توضيحات بشأن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني، ووصفها بأنها «وحشية».
وفي بيان صحافي عقب زيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جبل الحسين شمال العاصمة الأردنية، قال سانشيز «آمل وأطالب الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات في أقرب وقت ممكن عن هذا الهجوم الوحشي». والأردن هي المحطة الأولى في جولة إقليمية ستقوده كذلك إلى السعودية وقطر.
طلب توضيحات
من جهته، أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الغارة، ودعا إلى فتح تحقيق. وكتب بوريل على موقع «إكس»: «أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن»، وأضاف «على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، مازلنا نرى أبرياء يقتلون».
وأعلن وزير الخارجية الپولندي، أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي اوقعت عناصر اغاثة بينهم پولندي. وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة «إكس»: «طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن پولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة»، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص. وطالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بالتحقيق الفوري بحادثة مقتل بريطانيين في غزة وتقديم تفسير كامل وشفاف. وأكد أنه من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على أداء عملهم.
ميدانيا، وفي اليوم الـ 179 للحرب على غزة والـ 23 من شهر رمضان المبارك، صعدت إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق عدة في القطاع أمس، مخلفة عشرات القتلى والجرحى، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة ان «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصاب» أمس.
إغلاق «الجزيرة»
إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ «التحرك فورا» لمنع بث قناة «الجزيرة» القطرية في إسرائيل، وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل. وقال نتنياهو في منشور على منصة «إكس» إن قناة «الجزيرة» التي وصفها بـ «الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحرك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة».
وجاء تصريح نتنياهو بعد قليل على تصويت الكنيست أمس الأول على قانون يحظر بث وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل التي تمس بأمن الدولة، وهو نص يستهدف القناة القطرية.
ويمنح هذا القانون ـ الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء ـ إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل. ونددت «الجزيرة» بالقرار الإسرائيلي، واصفة تصريحات نتانياهو بأنها «كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية».
بدورها، اعتبرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، أن احتمال حظر إسرائيل بث القناة القطرية أمر «يثير القلق». وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار «إن قرارا مماثلا سيكون مقلقا»، مضيفة «نؤمن بحرية الصحافة».

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