ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا ضرورة مواصلة دعم وكالة الأونروا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، أمس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إطار جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.
وثمّن الملك عبدالله الثاني، موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.
وأكد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.
وجدد الملك التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.
على صعيد متصل، طالب رئيس الوزراء الإسباني الحكومة الإسرائيلية توضيحات لملابسات استهداف 7 أشخاص من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي «ورلد سنترال كيتشن» جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة للمنظمة في دير البلح وسط قطاع غزة.
ووصف سانشيز الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة بـ «الوحشي».
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