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ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا ضرورة مواصلة دعم وكالة الأونروا

4/2/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، أمس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إطار جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.
وثمّن الملك عبدالله الثاني، موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.
وأكد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.
وجدد الملك التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.
على صعيد متصل، طالب رئيس الوزراء الإسباني الحكومة الإسرائيلية توضيحات لملابسات استهداف 7 أشخاص من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي «ورلد سنترال كيتشن» جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة للمنظمة في دير البلح وسط قطاع غزة.
ووصف سانشيز الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة بـ «الوحشي».

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