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فيصل الغريب: مكافأة الأعمال الممتازة في حسابات 5145 موظفاً بـ((العدل)) خلال أيام

4/2/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، أن الوزارة انتهت من إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين.
وقال في تصريح صحافي انه في ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية والقرار الوزاري المنظم لضوابط وشروط صرف المكافأة فقد قام قطاع الشؤون الإدارية والمالية بإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكافأة ويبلغ عددهم 5145 موظفا وموظفة وصدر القرار الخاص بصرف المكافأة لهم، وسيتم على أثر ذلك إنجاز كافة إجراءات الصرف حيث تم توجيه مسؤولي الوزارة بسرعة تحويلها بحسابات الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
كما أعرب وزير العدل عن تقديره لجهود موظفي الوزارة الذين تحملوا أعباء الوظيفة وإنجاز المهام الموكلة إليهم لتكون بمثابة الحافز والدافع لهم على مواصلة العطاء، متمنيا التوفيق لجميع الموظفين العاملين بالوزارة.

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