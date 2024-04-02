عطلة طويلة لعيد الفطر السعيد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر مجلس الوزراء السوري بلاغا حدد فيه أيام عطلة عيد الفطر لعام 2024.
وقالت صفحة «المجلس» في فيسبوك: «بمناسبة عيد الفطر السعيد تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق لـ 7/4/2024 ولغاية يوم السبت الموافق لـ 13/4/2024»، وبالتالي تكون العطلة 9 أيام ممتدة من يوم الجمعة باعتبارها عطلة اسبوعية وحتى السبت في 13 الشهر الجاري.
وأضافت أنه «تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».
وكانت الجمعية الفلكية السورية قد توقعت موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا، وأشارت إلى أن نهاية شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، وعيد الفطر سيكون الأربعاء 10 ابريل.
ولفت رئيس الجمعية محمد العصيري آنذاك إلى أن القرار النهائي بتحديد عيد الفطر، يكون بيد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف بحكومة النظام السوري. وأن الجمعية من خلال دراستها وأبحاثها تسهم فقط في مساعدته بتحديد القرار.
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