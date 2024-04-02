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عطلة طويلة لعيد الفطر السعيد

4/2/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر مجلس الوزراء السوري بلاغا حدد فيه أيام عطلة عيد الفطر لعام 2024.
وقالت صفحة «المجلس» في فيسبوك: «بمناسبة عيد الفطر السعيد تعطل الجهات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق لـ 7/4/2024 ولغاية يوم السبت الموافق لـ 13/4/2024»، وبالتالي تكون العطلة 9 أيام ممتدة من يوم الجمعة باعتبارها عطلة اسبوعية وحتى السبت في 13 الشهر الجاري.
وأضافت أنه «تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».
وكانت الجمعية الفلكية السورية قد توقعت موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا، وأشارت إلى أن نهاية شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، وعيد الفطر سيكون الأربعاء 10 ابريل.
ولفت رئيس الجمعية محمد العصيري آنذاك إلى أن القرار النهائي بتحديد عيد الفطر، يكون بيد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف بحكومة النظام السوري. وأن الجمعية من خلال دراستها وأبحاثها تسهم فقط في مساعدته بتحديد القرار.

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