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سفير الكويت لدى بغداد يبحث مع وكيل الخارجية العراقية تعزيز العلاقات الثنائية

4/2/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج مع وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد بحر العلوم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السفير الفرج لـ «كونا» إن اللقاء شهد مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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