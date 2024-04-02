سفير الكويت لدى بغداد يبحث مع وكيل الخارجية العراقية تعزيز العلاقات الثنائية

سفير الكويت لدى بغداد يبحث مع وكيل الخارجية العراقية تعزيز العلاقات الثنائية
التاريخ
4/2/2024 2:36:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج مع وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد بحر العلوم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السفير الفرج لـ «كونا» إن اللقاء شهد مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
MENAFN02042024000130011022ID1108050432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.