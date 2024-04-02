الكندري: تطبيق ((مساجد الكويت)).. مميزات استثنائية تتناغم مع التحول الرقمي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطبيق «مساجد الكويت» بحلته الجديدة والذي يعتبر خطوة مميزة في سياسة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمميزات لكل ما يتعلق بمساجد الكويت والبالغ عددها أكثر من 1800 مسجد في مختلف المحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان الكندري أن التطبيق يوفر خريطة لمواقع مساجد الكويت ومرافقها والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز الرمضانية بالإضافة إلى أماكن حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنبيهات الأذان ومصليات العيد وأوقات الصلاة والإقامة وغيرها من الخدمات، علاوة على توفير نسخه باللغة الانجليزية وإمكانية تحميل التطبيق بسهولة من مختلف المنصات، مشيرا الى أن عدد المستخدمين قد قارب ربع المليون.
وبين الكندري أن هذا التطبيق وغيره جاء بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور لاسيما ما يتعلق ببيوت الله عز وجل والتي تلقى متابعة مستمرة من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري والوكيل المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي وثمرة لجهود العاملين في قطاعات الوزارة وتحديدا قطاع المساجد وإدارة نظم المعلومات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للجمهور الكريم والعاملين فيها حتى تتم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة بالتوازي مع سياسة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية التي أوصى بها مجلس الوزراء الموقر.
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