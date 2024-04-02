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الكندري: تطبيق ((مساجد الكويت)).. مميزات استثنائية تتناغم مع التحول الرقمي

4/2/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطبيق «مساجد الكويت» بحلته الجديدة والذي يعتبر خطوة مميزة في سياسة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمميزات لكل ما يتعلق بمساجد الكويت والبالغ عددها أكثر من 1800 مسجد في مختلف المحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان الكندري أن التطبيق يوفر خريطة لمواقع مساجد الكويت ومرافقها والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز الرمضانية بالإضافة إلى أماكن حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنبيهات الأذان ومصليات العيد وأوقات الصلاة والإقامة وغيرها من الخدمات، علاوة على توفير نسخه باللغة الانجليزية وإمكانية تحميل التطبيق بسهولة من مختلف المنصات، مشيرا الى أن عدد المستخدمين قد قارب ربع المليون.
وبين الكندري أن هذا التطبيق وغيره جاء بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور لاسيما ما يتعلق ببيوت الله عز وجل والتي تلقى متابعة مستمرة من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري والوكيل المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي وثمرة لجهود العاملين في قطاعات الوزارة وتحديدا قطاع المساجد وإدارة نظم المعلومات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للجمهور الكريم والعاملين فيها حتى تتم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة بالتوازي مع سياسة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية التي أوصى بها مجلس الوزراء الموقر.

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