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((الأوقاف)) تدعو إلى تحري الدقة في إخراج زكاتي الأموال والفطر وكفارة فدية الإطعام

4/2/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضرورة تحري الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وكفارة فدية الإطعام وفقا لما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها، مبينة أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام «ما بين دينار إلى دينار ونصف عن كل فرد».
وقال الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في (الأوقاف) تركي المطيري في بيان صادر عن إدارة (الإفتاء) إنه «لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يحج بها ولو كان حج فريضة»، مبينا أن «الحج ليس من مصارف الزكاة في أصح قول العلماء وإنما يجوز إعطاؤه الزكاة إذا كان فقيرا ثم هو يتصرف بها كيف يشاء».
وأضاف المطيري أن «زكاة الفطر واجبة شرعا على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان قادر على إخراجها»، مبينا أن «القادر هو كل من ملك قيمتها زائدة عن قوته وقوت عياله وكافة حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته».
وأوضح أنه «يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده الفقراء باتفاق الفقهاء كما تجب عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعا ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور ولا تلزمه عن خدمه إلا أن يتبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك قبل إخراجها».
ونبه إلى أن «وقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان وأفضل وقت لإخراجها من طلوع فجر يوم عيد الفطر إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد ولو أخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فحسن».
وبين أن الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامة قد نصت على أن «مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد سواء كان قمحا أو شعيرا أو أرزا أو غير ذلك، لافتا إلى أن «الصاع من الأوزان الحالية يبلغ نحو (2.5) كيلو غرام من الأرز، وترى اللجنة أن زكاة الفطر لهذا العام (1445هـ - 2024م) تقدر قيمتها في الكويت ما بين دينار إلى دينار ونصف عن كل فرد».
وأفاد بأن «لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى قد بينت مقدار فدية إفطار يوم في شهر رمضان للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن وهي إطعام مسكين واحد مدا من الطعام وأن تقدير متوسط الوجبة الجاهزة في دولة الكويت لهذا العام (1445هـ/2024م) هو دينار كويتي واحد تقريبا عن كل يوم يفطر فيه».

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