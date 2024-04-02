انتخابات تعكس الوجه الحضاري والديموقراطي للكويت



تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس 4 الجاري واعتباره يوم راحة

تحوّل الدراسة في 124 مدرسة إلى نظام التعليم عن بُعد وسيمارس المدرسون والطلبة فيها العملية التعليمية من منازلهم الأربعاء

دعوة الناخبين والناخبات إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 لتحقيق مستقبل مشرق لشعب الكويت والأجيال القادمة مجلس الوزراء أبّن المغفور لهما بإذن الله تعالى وزير الأوقاف السابق المرحوم محمد ناصر الحمضان والنائب السابق حسين مكي الجمعة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، يوم أمس الإثنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما جاء فيها من معان سامية وتوجيهات سديدة والتي أعرب فيها سموه، حفظه الله ورعاه، عن أمله بأن يعقد أبناء الوطن العزم على فتح صفحة جديدة أعلاها مخافة الله والتوكل عليه وأساسها التحلي بالفضائل والطاعات وفعل الخيرات وقوامها اجتناب الآثام وحفظ اللسان والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية ورائدها إشاعة المحبة والتفاؤل والوئام والبعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية، داعيا سموه، حفظه الله ورعاه، الناخبين والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم يوم الخميس المقبل في انتخابات مجلس الأمة 2024 إلى حسن اختيار من يمثلهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية وافتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية فالاختيار السليم طريق لبناء مستقبل الوطن والأجيال، معربا سموه عن الأمل في أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأن يستفيد أعضاء مجلس الأمة من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وأن ينهضوا بمسؤولياتهم الوطنية.كما تضمنت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، إشارة إلى الضرر الفادح والجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظرا لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية وأنه لا يمكن السكوت عنه، مشيدا بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم سموه، حفظه الله ورعاه، لهذه الجهود والإجراءات.من جانبه، عبر مجلس الوزراء عن امتنانه للمعاني السامية والتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، داعيا المولى عز وجل أن يديم على الكويت الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، رعاه الله، وأن يحفظ هذا الوطن العزيز وشعبه وكل من يقيم على أرضه من كل مكروه.من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء الزيارة التفقدية لسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مسجد الدولة الكبير يوم السبت الماضي، حيث اطلع سموه على استعدادات القائمين على إدارة المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وقد أشاد سمو رئيس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز بمسجد الدولة الكبير وتسخير جميع الإمكانيات لتوفير سبل الراحة لتمكين المصلين من أداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة.ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على أن تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 على أكمل وجه وبشكل يعكس الوجه الحضاري والديموقراطي للكويت وبهدف تمكين الناخبين والناخبات من الإدلاء بأصواتهم في المدارس مقار اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الذي أكد على الاستعدادات التي قامت بها لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة وتضافر جهود الجهات المعنية بهذا الشأن، كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني حول آخر استعدادات وترتيبات وزارة التربية لتنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 والتي ستجرى يوم الخميس المقبل 4 أبريل الجاري في 124 مدرسة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية الخمس، موضحا أنه سيتم تسليم هذه المدارس إلى وزارة الداخلية بعد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري وعليه سيتم تحول الدراسة في هذه المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد وسيمارس المدرسون والطلبة في هذه المدارس العملية التعليمية من منازلهم وذلك فقط يوم غد الأربعاء 3 أبريل.من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من أبريل الجاري واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك الخميس 4 أبريل، أما الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.وبهذا الصدد، يدعو مجلس الوزراء الناخبين والناخبات إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 لتحقيق مستقبل مشرق لشعب الكويت والأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.وفي سياق آخر، أبّن مجلس الوزراء المغفور لهما بإذن الله تعالى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق المرحوم محمد ناصر الحمضان والنائب السابق في مجلس الأمة حسين مكي الجمعة، مستذكرا جهود الفقيدين المخلصة ودورهما البارز في مجال العمل الوطني والإنساني والخيري في الكويت وخارجها، داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.