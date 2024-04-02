انتخابات تعكس الوجه الحضاري والديموقراطي للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس 4 الجاري واعتباره يوم راحة تحوّل الدراسة في 124 مدرسة إلى نظام التعليم عن بُعد وسيمارس المدرسون والطلبة فيها العملية التعليمية من منازلهم الأربعاء دعوة الناخبين والناخبات إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 لتحقيق مستقبل مشرق لشعب الكويت والأجيال القادمة مجلس الوزراء أبّن المغفور لهما بإذن الله تعالى وزير الأوقاف السابق المرحوم محمد ناصر الحمضان والنائب السابق حسين مكي الجمعة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، يوم أمس الإثنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما جاء فيها من معان سامية وتوجيهات سديدة والتي أعرب فيها سموه، حفظه الله ورعاه، عن أمله بأن يعقد أبناء الوطن العزم على فتح صفحة جديدة أعلاها مخافة الله والتوكل عليه وأساسها التحلي بالفضائل والطاعات وفعل الخيرات وقوامها اجتناب الآثام وحفظ اللسان والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية ورائدها إشاعة المحبة والتفاؤل والوئام والبعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية، داعيا سموه، حفظه الله ورعاه، الناخبين والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم يوم الخميس المقبل في انتخابات مجلس الأمة 2024 إلى حسن اختيار من يمثلهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية وافتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية فالاختيار السليم طريق لبناء مستقبل الوطن والأجيال، معربا سموه عن الأمل في أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأن يستفيد أعضاء مجلس الأمة من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وأن ينهضوا بمسؤولياتهم الوطنية.
كما تضمنت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، إشارة إلى الضرر الفادح والجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظرا لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية وأنه لا يمكن السكوت عنه، مشيدا بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم سموه، حفظه الله ورعاه، لهذه الجهود والإجراءات.
من جانبه، عبر مجلس الوزراء عن امتنانه للمعاني السامية والتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، داعيا المولى عز وجل أن يديم على الكويت الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، رعاه الله، وأن يحفظ هذا الوطن العزيز وشعبه وكل من يقيم على أرضه من كل مكروه.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء الزيارة التفقدية لسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مسجد الدولة الكبير يوم السبت الماضي، حيث اطلع سموه على استعدادات القائمين على إدارة المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وقد أشاد سمو رئيس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز بمسجد الدولة الكبير وتسخير جميع الإمكانيات لتوفير سبل الراحة لتمكين المصلين من أداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على أن تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 على أكمل وجه وبشكل يعكس الوجه الحضاري والديموقراطي للكويت وبهدف تمكين الناخبين والناخبات من الإدلاء بأصواتهم في المدارس مقار اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الذي أكد على الاستعدادات التي قامت بها لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة وتضافر جهود الجهات المعنية بهذا الشأن، كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني حول آخر استعدادات وترتيبات وزارة التربية لتنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 والتي ستجرى يوم الخميس المقبل 4 أبريل الجاري في 124 مدرسة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية الخمس، موضحا أنه سيتم تسليم هذه المدارس إلى وزارة الداخلية بعد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري وعليه سيتم تحول الدراسة في هذه المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد وسيمارس المدرسون والطلبة في هذه المدارس العملية التعليمية من منازلهم وذلك فقط يوم غد الأربعاء 3 أبريل.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من أبريل الجاري واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك الخميس 4 أبريل، أما الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
وبهذا الصدد، يدعو مجلس الوزراء الناخبين والناخبات إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 لتحقيق مستقبل مشرق لشعب الكويت والأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وفي سياق آخر، أبّن مجلس الوزراء المغفور لهما بإذن الله تعالى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق المرحوم محمد ناصر الحمضان والنائب السابق في مجلس الأمة حسين مكي الجمعة، مستذكرا جهود الفقيدين المخلصة ودورهما البارز في مجال العمل الوطني والإنساني والخيري في الكويت وخارجها، داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.
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