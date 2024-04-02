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تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية الخميس واعتباره يوم راحة

4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح امس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة غدا الخميس 4 أبريل الجاري واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك يوم غد الخميس الموافق 4 أبريل 2024. كما أناط المجلس بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

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