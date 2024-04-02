تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية الخميس واعتباره يوم راحة
التاريخ
4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح امس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة غدا الخميس 4 أبريل الجاري واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك يوم غد الخميس الموافق 4 أبريل 2024. كما أناط المجلس بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
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