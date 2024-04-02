شهر القـرآن .. بقلم د.يعقوب يوسف الغنيم



المطالبون بالاكتفاء بالقرآن دون السُّنة الشريفة يقعون في خطأ جسيم فالتفريط في واحد منهما لا يجوز لأحد من أبناء أمتنا

كيف يخرج علينا البعض بادعاء أن «القرقيعان» حرام أو بدعة وأن أصله من الفاطميين دون نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ علماء الكويت الأجلاء الذين شُهد لهم بالورع والعلم لم نسمع من أي منهم فتوى بحرمة أو بدعة «القرقيعان» فلماذا يتجرأ هؤلاء على الشرع؟!





مما وُصف به شهر رمضان المبارك أنه شهر القرآن، ففيه نزل، وفيه قال عز وجل في كتابه الكريم: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) وقد جاء تأكيد ذلك في موضع آخر من الكتاب العزيز، وذلك في سورة القدر التي دلت آياتها الكريمة على نزوله في هذه الليلة المباركة: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر...).

وليلة القدر هي واحدة من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التماس هذه الليلة ضمن الليالي العشر. ومعروف أن المقصود بقوله تعالى: أنزلناه هو القرآن الكريم، وهذا ما أجمع عليه المفسرون.

ولقد حفظ الله سبحانه - كتابه العظيم، وأكد ذلك بقوله الكريم: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). ومن أجل ذلك، فإن هذا التنزيل الرباني المحفوظ لا يمكن أن يلحق به تغيير أو تبديل، فهو بين أيدينا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن - بحال - أن يلحق به أي تغيير: (إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ). ومن أجل ذلك يسر الله للمسلمين الأوائل حفظه في قلوبهم ثم يسر لهم حفظه مكتوبا وفق أعلى درجات العناية واليقين. وهو الآن يحظى بالعناية ذاتها عندما يطبع، حتى صرنا لا نرضى له حروف الطباعة المعتادة، فلابد وأن يكتبه خطاط متمكن مؤتمن، يجمع إلى إجادة الخط الإيمان العميق بكل ما يكتبه، كما تشرف على الإعداد والمراجعة والطباعة لجان متخصصة مشهود لها بالعلم والاستقامة.

وقد وفق الله عز وجل كل هؤلاء العاملين على جمع القرآن الكريم، وعلى كتابته وطباعته، والحمد لله رب العالمين.

والمسلمون اليوم وهم يرون المصاحف بين أيديهم منذ نشأة كل واحد منهم يعلمون - بطبيعة الحال - ما يحتويه الكتاب العظيم من الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسير على نهجها. ولكن مما يلفت النظر أن غير المسلمين من الأمم قد بدأوا في إدراك هذه الحقائق، وصار لبعضهم - بفضل تفكيرهم ودراستهم - معرفة تامة بأن القرآن الكريم كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه يحتوي على أمور لا يمكن أن يلم بها البشر بل هي من عند حكيم عليم هو رب السموات والأرض. ولقد سارع بعض هؤلاء إلى الدخول في حظيرة الإسلام عن يقين وإيمان صادق، وعن اقتناع لم يدفعهم إليه إلا الفكر السليم، وإدراك الحقائق التي يحتوي عليها القرآن الكريم.وهنا يأتي - على سبيل المثال - ذكر الطبيب الفرنسي موريس بوكاي، الذي أسلم بعد يقين، وبعد أن تبدت له حقائق جاءت في القرآن الكريم، وهي حقائق علمية لا يخطئ قيمتها عالم مدرك للعلوم مثله.لقد وجد أن كل ما جاء في الكتاب المبين من أمور ذات صلة علمية لا تتعارض بل تنسجم انسجاما تاما كاملا مع الأبحاث العلمية التي يعرفها سواء أكانت هذه الأبحاث قديمة أم حديثة، وهذا ما جعله يتحدى قومه بالإسلام في كتابه الذائع الصيت: «القرآن والتوراة والإنجيل، دراسة في ضوء العلم الحديث». ونرى في هذا الكتاب فصلا كتبه المؤلف في أكثر من مئة صفحة عن القرآن الكريم والعلم الحديث مجيبا فيه عن تساؤل عن مدى التطابق أو الاختلاف بينهما. وقد تناول هذا الفصل كل ما يتعلق بأمر المطابقة أو المخالفة، ابتداء من خلق السموات والأرض ومراحل خلقها. إضافة إلى ما أورده من تأملات عامة بشأن السماء، وطبيعة الأجرام السماوية حتى وصل إلى مسألة حديثة جدا بالنسبة للزمن وهي المسألة الخاصة بغزو الفضاء، وقد ذكر حولها حديثا غريبا يبدأه بالآية الكريمة:(يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) الآية 33 من سورة الرحمن.وواصل بعدها حديثه الغريب حيث قال:«وعليه، وفيما يخص غزو الفضاء فإننا نجد أنفسنا في مواجهة فقرتين من القرآن تشير إحداهما إلى ما سيتحقق بفضل السلطات التي سيخولها الله للفطنة والعبقرية البشريتين. في حين تشير الفقرة الثانية إلى حدث لن يشهده من كفر بمكة، ومن هنا كانت سمة هذا الفرض الذي لن يتحقق. ولكن هناك آخرين سيعيشون هذا الحدث، كما تترك الآية الأولى ذلك للفرض، إنها تصف رد الفعل الإنساني أمام المشهد غير المنتظر الذي سيوهب لمسافري الفضاء: نظرات مضطربة وشعورا بالانسحار».وعندما ينتهي من ذلك يبدأ حديثا خاصا بالأرض متناولا في البدء ما جاء في القرآن الكريم عن تضاريسها، ودورة الماء برا وبحرا فيها، ثم يذكر الطبقة الجوية المحيطة بها، ولا ينسى الحديث عن عالم النبات، وعالم الحيوان، بل ويصل في بحثه المتصل بآيات القرآن الكريم إلى تأملات ذات علاقة بالنحل والعناكب والطيور، وبالتناسل بصفة عامة لدى الإنسان والحيوان. ويقول أخيرا:«لا يستطيع الإنسان أن يقطع كيفما يشاء الدورة الثابتة التي تضمن حركة المياه في الطبيعة، وعلى حسب تعليمات الهيدرولوجيا الحديثة، فيمكن تلخيص هذه الدورة كما يلي:يثير الإشعاع الحراري للشمس تبخر الماء في المحيطات وكل السطوح الأرضية المغطاة أو المشبعة بالماء، يتصاعد بخار الماء بهذا الشكل نحو الجو ويشكل سحبا عن طريق تكاثفه، عندئذ تدخل الرياح لتؤدي دورها في نقل السحب بعد تشكلها إلى مسافات متنوعة، وقد تختفي السحب دون أن تعطي مطرا. كما يمكن أن تلتقي كتل السحاب من كتل أخرى لتعطي بذلك سحبا ذات كثافة كبرى، وقد تتجزأ لتعطي مطرا في مرحلة من تطورها. وسرعان ما تتم الدورة بوصول المطر إلى البحار (التي تشكل 70% من سطح الكرة الأرضية). أما المطر الذي يصل إلى الأرض فقط فيمتص جزئيا بواسطة النباتات، مساهما بذلك في نموها، وهذه بدورها تقوم من خلال ترشحها بإعطاء جزء من الماء إلى الجو. أما الجزء الآخر فإنه يتسلل بمقدار قد يقل أو يكثر إلى التربة ليتجه نحو المحيطات عبر مجاري الماء أو قد يتسرب في التربة ليعود نحو الشبكة السطحية عن طريق الينابيع أو الأماكن الأخرى التي يخرج منها الماء إلى السطح».ونحن - اليوم - إذا التفتنا إلى أقوال الرعيل الأول من علماء الإسلام وجدنا منهم عالما جليل القدر هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، يذكر في كتابه المهم: «إعجاز القرآن» صفات كتاب الله عزّ وجلّ، ويبين السمات التي تميزه باعتباره حجة على البشر ومعجزا لهم، مع ذكر للدلائل التي يبرهن بها على أقواله فيذكر ما يلي:«فأما دلالة القرآن فهي عن معجزة عامة، عمت الثقلين، وبقيت بقاء العصرين، ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد».وقد علّق محقق هذا الكتاب شيخي الجليل الأستاذ السيد أحمد صفر، رحمه الله، على هذا بقول نسبه إلى الإمام الطبري أورده في مقدمة تفسيره للقرآن الكريم ونصه:«ليس القرآن وإعجازه على ذلك، فإن أهل العصر الأول لم يخصوا بالتحدي دون غيرهم، وذلك لأن القرآن معجزة باقية على الزمن، فالتحدي باق معها على الزمن، فهو تحد لأهل كل عصر كما كان لأهل العصر الأول، وقد حبا الله هذا الرسول العربي الكريم بالرسالة «مؤيدا بدلالة على الأيام باقية، وعلى الدهور والأزمان ثابتة، وعلى ممر الشهور والسنين دائمة يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقا، وعلى مر الليالي والأيام ائتلاقا».ثم أضاف الشيخ إليه قائلا: «فالإعجاز فيها واقع في كل عصر، والتحدي بها لازم لأهل كل زمان».وهكذا رأينا أن كتاب الله حجة ومعجزة في الوقت نفسه، وذلك بإفحامه المعاندين للدعوة الإسلامية في بدء أمرها، ولعدم مخالفته للعلم الحديث، إذ ليس فيما ورد فيه ما يخالف البحوث التي اضطلع بها العلماء، وهذا هو ما احتج به د.موريس بوكاي كما مر بنا.وإذا استمر بحثنا على هذا المنوال وجدنا القرآن الكريم يأخذ - إضافة - إلى اهتمام المسلمين بقراءته وحفظه - عناية أخرى يبذلها العلماء فيما يتصل بتفسيره وبيان أحكامه وإعجازه حيث نجد:- تفسر القرطبي.- تفسير الطبري.- تفسير ابن كثير.- تفسير البغوي.كما نجد عددا آخر من التفاسير لو أردنا المزيد.وأما ما يتعلق بالشؤون الأخرى ذات الصلة بالدراسات القرآنية التي جرت في الماضي، فإننا نجد:1- كتاب المساجد للسجستاني.2- كتاب إعجاز القرآن للباقلاني.3- كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.4- كتاب معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني وهو كتاب يكاد يكون خاصا بفهرسة كتاب الله عزّ وجلّ.وكل هذا الذي ذكرناه لا يعدو أن يكون نماذج لدراسات عديدة تمت على مدى القرون الماضية، ولا يزال أبناء الإسلام يوالون مثل هذه الدراسات ويقدمون الجديد.5- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم من وضع محمد فؤاد عبدالباقي.وكل هذا الاهتمام الكبير بالقرآن ناتج عن إيمان المسلمين بأنه كتاب من الله جل شأنه وأنه وحي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهو دليلنا إلى هذا الدين. وهو مصدر رئيسي للتشريع الإسلامي.ولكن ما ينبغي أن يذكر في هذا الشأن هو أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر آخر من مصادر التشريع، ففيها - كما في القرآن الكريم - بيان للحلال والحرام، وقد تلقاها الصحابة الكرام عنه مباشرة، ثم نقلها عنهم التابعون، وتأكد من صحتها العلماء الذين أتوا من بعدهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لا ينبغي أن يغفل عنه مسلم، وقوله هو الحق لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: «لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى».ولذا، فإن الذين يريدون الاكتفاء بما جاء في القرآن الكريم إنما هم على خطأ جسيم، وهم بموقفهم هذا يخالفون القرآن مخالفة واضحة، ألم يقل سبحانه وتعالي: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».ولذا، فإن مجافاة الحديث هي مجافاة للقرآن الذي أوصى بالسماع للرسول الكريم واتباع هديه، فالرسول الكريم هو الذي بلغنا بالقرآن الكريم، وهو الذي علمنا كثيرا من أمور ديننا ودنيانا وأكد لنا أهمية ما جاء به إلينا من الهدى بقوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي».٭٭٭وبمثل ما تكون الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله أمرا واجبا على كل مسلم، فإن التفريط بهما أو بواحد منهما أمر لا يجوز لأحد من أبناء هذه الأمة أن يتصف به، وبخاصة وهو يقرأ في الكتاب الكريم قوله الله عز وجل: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) (المائدة: 92).ومن المهم - أيضا - أن يتحرى المسلم حقائق الأوامر الدينية ويلتزم بحدودها دون زيادة من عنده، فلا يجوز له أن يضيف أمورا لم ترد في الكتاب أو السنة، فيقول: هذا حلال وهذا حرام، خاصة وهو يقرأ قوله الله سبحانه: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).ومما يؤسف له أن بعض الناس يقعون - في وقتنا الحاضر - في مثل ما نهانا الله عنه، فقد خرج علينا أناس يقولون إن القرقيعان الذي اعتاد عليه الصغار في شهر رمضان حرام وإنه بدعة، وأن أصله قد جاء من دولة الفاطميين. وليس في تحريمهم له نص من كتاب الله ولا من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم.وإذا نظرنا إلى واقع الأمر وجدنا هذه العادة منتشرة في عدد كبير من بلدان العالم الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، فكيف اجتمعت على هذه البدعة المزعومة؟ثم إن ما يجري - عندنا - إنما هو احتفاء بشهر الصوم المبارك يعبر الصغار به عن فرحتهم بقدومه، وينبههم إلى أهمية هذا الشهر، فيستقبلونه بفرحة تعجز أصحاب القلوب السوداء، التي سكت أصحابها عن كثير من المظاهر المشابهة، فلم يصفوها بأنها حرام ومثالها ما يقوم به الأولاد في آخر يوم من الشهر وهو: «كاسيرو دلّه» والبنات في موسم الحج عندما يطفن بالبيوت قائلات: «اطريف اطريف يا أهل البيت» ولم يحرموا ليلة السهر في النصف من شهر شعبان، ولا أشياء كثيرة من هذا النوع.لقد اعتاد الأطفال من أبناء وبنات الكويت الطواف على بيوت جيرانهم وأقربائهم في منتصف شهر رمضان، وللبنين نشيد معين يرددونه أثناء طوافهم، وللبنات نشيدهن الخاص.أما فيما يتعلق بمدى تعارض هذا الذي وصفناه مع الدين بحسب ادعاء البعض، فالرد عليه كما يلي:كان في الكويت علماء وأجلاء مشهود لهم بالعلم والورع، وصل ذكرهم الطيب إلى خارج البلاد، ولم نسمع من أي واحد منهم أنه أفتى بحرمة القرقيعان أو أنه ذكر أنه بدعة كما يدعي الآن بعض الذين لم يعيشوا زمن أولئك الرجال من أمثال الشيخ عبدالله الخلف الدحيان ويوسف بن عيسى القناعي وأحمد خميس الخلف ومحمد سليمان الجراح وأحمد عطية الأثري وعبدالعزيز قاسم حماده وغيرهم.لأن هؤلاء يقرأون قول الله سبحانه وتعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (الأعراف: 33).فمن يجرؤ بعد هذا أن يحرم ما أحل الله؟!إن تحريم القرقيعان نغمة جديدة وغريبة بل ودخيلة على الكويت وأهلها، لا بد أنها بصفتها هذه قد جاءت إلينا مع غرباء لا يعرفون ما كان يجري في الكويت أو أنهم يريدون أن يوجدوا لأنفسهم أهمية.زعم البعض أن سر تحريمهم للقرقيعان أنه عرف في زمن الدولة الفاطمية، وليس له أصل ديني، وهذا مردود عليه لأن القرقيعان نوع من الألعاب يزاوله الصغار، وأما انه جاء من أعمال الدولة الفاطمية، فإن هذه الدولة حكمت مصر اعتبارا من سنة 358هـ (969م) وانتهت في سنة 1171م علي يد صلاح الدين الأيوبي، ولم يذكر عنهم شيء عن أمر القرقيعان، ولم تكن الكويت قد نشأت آنذاك لأنه من المعروف أن نشأتها كانت في سنة 1613م، وهذا يكفي لبطلان ما ذكروه، نعم هناك اليوم في مصر أمر شبيه بالقرقيعان لم يثبت أنه انحدر من تلك الدولة التي زالت آثارها نهائيا بعد آخر حاكم من حكامها. ولكن الذي يجري اليوم أن الصغار يمرون بالطرق القريبة من منازلهم، ومعهم مصابيح ملونة وينادون بنداء مختلف عن نداء أطفالنا، ولا يطرقون الأبواب ولا يحصلون على المكسرات التي يحصل عليها صغارنا من بيوت جيرانهم، فكيف ساغ للمدعين أن يدعوا أن القرقيعان آثار من آثر الدولة الفاطمية الزائلة.أما لفظ البدعة، فقد جاء من اسم الشيء ينشئه الرجل ويبدأ به، ولم يكن موجودا من قبل. والمحدث في الأعمال ما لم يكن واقعا تحت عموم ما أمر به الله، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك بدعة منهي عنها شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يحدث أمرا ويدعي أنه من الدين، أو أن يزيد في الأوامر الدينية ما ليس منها فذلك بدعة سيئة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «.... ومن سنّ سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها».والقرقيعان ليس أمرا من أمور الدين، ولم يرد ذكره في الكتاب والسنة لا تحليلا ولا تحريما، بل هو عادة اعتادها أبناء بعض الشعوب. واعتادها أطفال الكويت ابتهاجا بشهر رمضان المبارك.وما دام الأمر كذلك، وما دامت هذه العادة لا تتعارض مع صريح الدين، فإن كل ادعاء بأنها محرمة أو مكروهة إنما هو ادعاء باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه. على شرط أن يكون هذا العمل بعيدا عن الإسراف. فما يقوم به بعض الأهالي ويضيفون إليه إقامة مظاهر لا داعي لها. فقد نهى القرآن الكريم عن الإسراف حتى في الأكل والشرب. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كذلك، حتى لقد نهى عن الزيادة في استعمال ماء الوضوء للصلاة.فليخف الله من يدعي. والله يهدي من يشاء.