ديوانياتكم في ((الأنباء)) خلال رمضان المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقديراً من «الأنباء» لدور الديوانيات الاجتماعي في الكويت وتجسيدا لمكانتها وأثرها الإيجابي بين المواطنين من خلال تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشر أسماء أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم خلال شهر رمضان المبارك.
وعلى الراغبين من أصحاب الدواوين في نشر بيانات ديوانياتهم إرسال اسم الديوانية والعنوان والموعد على فاكس رقم: 22272830 أو إيميل [email protected] .. عساكم من عواده.. وكل عام والجميع بألف خير.
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