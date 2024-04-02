ديوان الدبوس استقبل المهنئين برمضان المبارك

ديوان الدبوس استقبل المهنئين برمضان المبارك
التاريخ
4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) اقام النائب السابق عصام الدبوس حفل استقبال للمهنئين بشهر رمضان المبارك، وكان في استقبال رواد الديوان والضيوف عصام الدبوس واخوانه الذين تبادلوا التهاني مع الحضور بالشهر الفضيل، داعين الله تعالى أن يتقبل طاعة الجميع وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من أي مكروه، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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