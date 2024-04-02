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ديوان الدبوس استقبل المهنئين برمضان المبارك

4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اقام النائب السابق عصام الدبوس حفل استقبال للمهنئين بشهر رمضان المبارك، وكان في استقبال رواد الديوان والضيوف عصام الدبوس واخوانه الذين تبادلوا التهاني مع الحضور بالشهر الفضيل، داعين الله تعالى أن يتقبل طاعة الجميع وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من أي مكروه، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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