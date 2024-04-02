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ديوان العتيقي استقبل المهنئين بشهر رمضان

4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان العتيقي المباركين بشهر رمضان الفضيل، حيث كان د.عماد العتيقي وأبناء العتيقي في مقدمة مستقبلي الضيوف الذين تبادلوا التهاني بشهر رمضان المبارك.
وأكد د.العتيقي أهمية ومكانة الدواوين في حياة الكويتيين وما تمثله من مكان للقاء في مناسباتهم، حيث يتبادلون التهاني والأحاديث الودية، وهذا ما ساروا عليه وتوارثوه من الآباء والأجداد، سائلا الله تعالى أن يديم على الكويت قيادة وحكومة وشعبا الخير والبركة وأن تنعم دوما بالأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

MENAFN02042024000130011022ID1108050424

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