ديوان العتيقي استقبل المهنئين بشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان العتيقي المباركين بشهر رمضان الفضيل، حيث كان د.عماد العتيقي وأبناء العتيقي في مقدمة مستقبلي الضيوف الذين تبادلوا التهاني بشهر رمضان المبارك.
وأكد د.العتيقي أهمية ومكانة الدواوين في حياة الكويتيين وما تمثله من مكان للقاء في مناسباتهم، حيث يتبادلون التهاني والأحاديث الودية، وهذا ما ساروا عليه وتوارثوه من الآباء والأجداد، سائلا الله تعالى أن يديم على الكويت قيادة وحكومة وشعبا الخير والبركة وأن تنعم دوما بالأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.
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