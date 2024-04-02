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ديوان الشاهين استقبل المباركين بشهر رمضان

4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان الشاهين المهنئين بالشهر الفضيل، وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف ورواد الديوان عيسى الشاهين وماجد الشاهين وأسامة الشاهين وأبناء عائلة الشاهين الذين رحبوا بالجميع، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل طاعة الجميع وصيامهم وقيامهم في هذه الأيام المباركة، وأن يحفظ الله الكويت قيادة وشعبا وجميع بلاد المسلمين، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والخير.

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