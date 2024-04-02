ديوان الشاهين استقبل المباركين بشهر رمضان
التاريخ
4/2/2024 2:36:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان الشاهين المهنئين بالشهر الفضيل، وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف ورواد الديوان عيسى الشاهين وماجد الشاهين وأسامة الشاهين وأبناء عائلة الشاهين الذين رحبوا بالجميع، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل طاعة الجميع وصيامهم وقيامهم في هذه الأيام المباركة، وأن يحفظ الله الكويت قيادة وشعبا وجميع بلاد المسلمين، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والخير.
MENAFN02042024000130011022ID1108050423
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.