سفير الهند افتتح مركزاً جديداً للتأشيرات والخدمات القنصلية بالجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
افتتح سفير الهند لدى البلاد د.أدارش سويكا مركزا جديدا لتقديم الخدمات القنصلية الهندية ICAC في الجهراء، ليصبح بذلك المركز الرابع بعدما تم افتتاح ثلاثة مراكز في كل من مدينة الكويت والفحيحيل والجليب.
وقال السفير ان المركز الجديد في الجهراء خطوة أخرى نحو تسهيل إصدار التأشيرات الهندية للكويتيين، فضلا عن الخدمات القنصلية المختلفة للمواطنين الهنود، لافتا إلى أنه يمكن للمقيمين في مناطق الجهراء والمناطق المجاورة لها حتى العبدلي أن يستفيدوا من المنشأة الجديدة في مسألة تبسيط عملية تقديم الطلبات، وتقليل وقت الانتظار، لافتا إلى أنه «جزء من التزام حكومة الهند الثابت بجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وخالية من المتاعب ومعتمدة على التكنولوجيا».
كما أكد سويكا أن «عدد الزوار الكويتيين إلى الهند يتزايد على مر السنين»، موضحا أن السفارة تصدر تأشيرات سياحية هندية متعددة الدخول بشكل عام خلال يوم واحد للمواطنين الكويتيين، وقد أصدرنا في عام 2023 نحو 10 آلاف تأشيرة.
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