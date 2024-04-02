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سفير الهند افتتح مركزاً جديداً للتأشيرات والخدمات القنصلية بالجهراء

4/2/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
افتتح سفير الهند لدى البلاد د.أدارش سويكا مركزا جديدا لتقديم الخدمات القنصلية الهندية ICAC في الجهراء، ليصبح بذلك المركز الرابع بعدما تم افتتاح ثلاثة مراكز في كل من مدينة الكويت والفحيحيل والجليب.
وقال السفير ان المركز الجديد في الجهراء خطوة أخرى نحو تسهيل إصدار التأشيرات الهندية للكويتيين، فضلا عن الخدمات القنصلية المختلفة للمواطنين الهنود، لافتا إلى أنه يمكن للمقيمين في مناطق الجهراء والمناطق المجاورة لها حتى العبدلي أن يستفيدوا من المنشأة الجديدة في مسألة تبسيط عملية تقديم الطلبات، وتقليل وقت الانتظار، لافتا إلى أنه «جزء من التزام حكومة الهند الثابت بجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وخالية من المتاعب ومعتمدة على التكنولوجيا».
كما أكد سويكا أن «عدد الزوار الكويتيين إلى الهند يتزايد على مر السنين»، موضحا أن السفارة تصدر تأشيرات سياحية هندية متعددة الدخول بشكل عام خلال يوم واحد للمواطنين الكويتيين، وقد أصدرنا في عام 2023 نحو 10 آلاف تأشيرة.

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