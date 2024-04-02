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المسيحيون والمسلمون: إطفاء نار الحرب وإضاءة شمعة السلام.. بقلم نيافة الكردينال ميغيل انخيل أيوزو غويغسوت

4/2/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيها الإخوة والأخوات المسلمون الأعزاء
نحييكم مرة اخرى بمناسبة شهر رمضان برسالة قرب وصداقة، مدركين أهمية هذا الشهر لمسيرتكم الروحية ولحياتكم العائلية والاجتماعية، التي تشمل أيضا اصدقاءكم وجيرانكم المسيحيين.
يسعدنا ان نعلم ان رسالتنا السنوية إليكم بمناسبة شهر رمضان هي وسيلة مهمة لتعزيز وبناء علاقات طيبة بين المسيحيين والمسلمين، وذلك بفضل انتشارها عبر وسائل الاعلام التقليدية والحديثة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا سيكون من المفيد نشر هذه الرسالة بشكل اوسع بين الجماعتين.
كان بودنا ان نشارككم بعض الأفكار حول موضوع مختلف عن هذا الذي اخترنا تناوله، ولكن العدد المتزايد من الصراعات في هذه الأيام، بدءا بالقتال العسكري، مرورا بالاشتباكات المسلحة بدرجات متفاوتة من الشدة والتي تشمل الدول والمنظمات الاجرامية والعصابات المسلحة والمدنيين، اصبح مثيرا للقلق حقا، لقد قال البابا فرنسيس مؤخرا ان هذه الزيادة في الاعمال العدائية تؤدي في الواقع الى تحويل «حرب عالمية ثالثة يتم خوضها بشكل مجزأ» الى «صراع عالمي حقيقي».
إن اسباب هذه الصراعات عديدة، بعضها قديم والبعض الآخر أحدث، فإلى جانب التطلع الإنساني الدائم إلى الهيمنة، والطموحات الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية، فمن المؤكد ان السبب الرئيس هو استمرار إنتاج الاسلحة والاتجار بها. ورغم ان جزءا من عائلتنا البشرية يعاني بشدة من الآثار المدمرة لاستخدام هذه الاسلحة في الحروب، فإن آخرين، غير مكترثين، يبتهجون بالربح الاقتصادي الكبير الناتج عن هذه التجارة غير الاخلاقية. وقد وصف البابا فرنسيس هذا الامر بأنه مثل غمس لقمة خبز في دم أخينا.
وفي الوقت عينه، يمكننا ان نكون شاكرين لأن لدينا ايضا موارد بشرية ودينية هائلة لتعزيز السلام. إن الرغبة في السلام والأمن متجذرة بعمق في نفس كل شخص ذي نية طيبة، اذ لا يمكن لأحد ان يعجز عن رؤية الآثار المأساوية للحرب في فقدان الأرواح البشرية، والإصابات الخطيرة، وحشود الأيتام والأرامل. إن تدمير البنى التحتية والممتلكات يجعل الحياة صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة. في بعض الأحيان، ينزح مئات الآلاف من الأشخاص داخل بلدانهم او يضطرون الى الفرار الى بلدان اخرى كلاجئين. وبالتالي، فإن إدانة الحرب ونبذها يجب ان تكون واضحة لا لبس فيها، فكل حرب هي حرب بين الأشقاء، عديمة الفائدة، لا معنى لها ومظلمة. في الحرب الكل خاسر. ومرة أخرى، على حد تعبير البابا فرنسيس: «لا توجد حرب مقدسة، السلام وحده مقدس».
إن جميع الأديان، كل منها على طريقته، تعتبر حياة الإنسان مقدسة وبالتالي جديرة بالاحترام والحماية. ولحسن الحظ، فإن الدول التي تسمح بعقوبة الاعدام وتمارسها تتضاءل عاما بعد عام. إن الاحساس المتجدد باحترام هذه الكرامة الاساسية لهبة الحياة سوف يسهم في الاقتناع بضرورة رفض الحرب وتقدير السلام.
تعترف الاديان، رغم اختلافاتها، بوجود الضمير وبدوره المهم. إن تنشئة الضمائر على احترام القيمة المطلقة لحياة كل إنسان وحقه في السلامة الجسدية والأمن والحياة الكريمة، ستسهم ايضا في إدانة الحرب ورفضها، أي حرب وكل الحروب.
إننا ننظر إلى الله القدير كإله السلام، ينبوع السلام، الذي يحب كل من يكرسون انفسهم لخدمة السلام. والسلام، مثل أشياء كثيرة، هو عطية إلهية، ولكنه في الوقت عينه ثمرة جهود بشرية، وخاصة من خلال تهيئة الظروف اللازمة لإرسائه وحفظه.
كمؤمنين، نحن ايضا شهود للرجاء، كما ذكرنا في رسالتنا لشهر رمضان لعام 2021: «المسيحيون والمسلمون: شهود الرجاء». ويمكن ان نرمز إلى الأمل بالشمعة التي يشع نورها بالأمان والفرح، في حين ان النار، في حال عدم السيطرة عليها، يمكن ان تؤدي إلى تدمير الحيوانات والنباتات والبنى التحتية وفقدان الأرواح البشرية.
أيها الإخوة والأخوات المسلمون الأعزاء، دعونا نتشارك في إطفاء نيران الكراهية والعنف والحرب، ونضيء بدلا من ذلك شمعة السلام اللطيفة، مستعينين بموارد السلام الموجودة في تقاليدنا الانسانية والدينية الغنية.
نتمنى ان يجلب لكم صيامكم وممارساتكم التقوية الأخرى خلال شهر رمضان، واحتفالكم بعيد الفطر الذي يختتمه، ثمارا وافرة من السلام الرجاء والفرح.

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