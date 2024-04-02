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السفير مانليسي جنجي: الكويت شريك استثماري وتجاري مهم لجنوب أفريقيا

4/2/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعرب سفير جنوب أفريقيا لدى البلاد مانليسي جنجي، عن تقديره لـ«الدعم الذي قدمته وسائل الإعلام وتغطية قضية جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية»، لافتا إلى أن لدى بلاده «تاريخا طويلا في دعم القضية الفلسطينية، التي عززها إعلان الرئيس السابق نيلسون مانديلا، الذي قال إن حرية جنوب افريقيا غير كاملة من دون حرية الفلسطينيين».
وفي كلمة ألقاها خلال غبقة أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية في منزله، اعتبر جنجي أن «قرار محكمة العدل الدولية مثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومعلما مهما في السعي إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني»، معربا عن تقدير بلاده لموقف الكويت من القضية الفلسطينية، ومشددا على أن «جنوب أفريقيا ستواصل بذل كل ما في وسعها للإسهام في المحافظة على وجود الشعب الفلسطيني، وأن تنهي جميع أعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وأن تسير معه نحو إعمال حقه الجماعي في تقرير المصير».
من ناحية أخرى، أكد سفير جنوب أفريقيا، أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلاده والكويت اللتين وقعتا اتفاقات ومذكرات تفاهم مختلفة، شكلت الإطار القانوني الذي تقوم عليه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكشف عن «زيادة في الالتزامات التي شكلت بشكل إيجابي طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين يلتزمان بمواصلة تعزيز علاقاتهما التجارية بهدف زيادة حجمها»، مشددا على أن «الكويت وجنوب أفريقيا تواصلان دعم بعضهما بعضا في مختلف المحافل المتعددة الاطراف».
وحول العلاقات التجارية قال: «تظل الكويت شريكا استثماريا وتجاريا مهما لجنوب أفريقيا في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الكويت سوقا للمنتجات الغذائية عالية الجودة في جنوب أفريقيا، والتي تشمل الفواكه والخضروات الطازجة واللحوم المبردة والعصائر والتوابـــــل وصلصات السلطة والحبوب ومنتجات الألبان وغيرها».
وذكر أن «جنــــــوب أفريقيا تقدر علاقاتها مع الكويت وتعمل جاهدة من أجل توطيدها في شراكة استراتيجية متينة، كما أننا نتطلع إلى تعزيز المصالح الوطنية المشتركة لمصلحة شعبي البلدين».
وأوضح السفير أن «جنوب أفريقيا على استعداد للترحيب بالكويتيين لتجربة وجهاتها السياحية الشهيرة وتجاربها العديدة التي تشمل الحياة البرية والشواطئ والمنتزهات إضافة إلى أنشطة المغامرات ومواقع التراث العالمي وغيرها»، لافتا إلى أن «الطقس الفريد في جنوب أفريقيا، والبنية التحتية الراسخة، والثقافة، وضيافة الناس، تجعلها واحدة من الوجهات السياحية الفريدة في العالم وبأقل تكلفة»، مشيرا إلى أن «الكويتيين وبعض الرعايا المقيمين في الكويت، معفيون من دفع رسوم التأشيرة والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة».
وفي مجال السياحة، أكد جينجي لارتفاع أرقام السياحة الوافدة إلى جنوب أفريقيا من الكويت في عام 2023، حيث وصلت إلى 1477سائحا، فيما زار 152 كويتيا جنوب افريقيا في الثلث الأول من هــذا العـــام.

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