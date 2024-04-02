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((القُصّر)): مساعدات عيد الفطر في حسابات 2416 مستفيداً

4/2/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أودعت الهيئة العامة لشؤون القصر مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة والبالغ عددهم 2416 مستفيدا ضمن 792 أسرة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط في حساباتهم المصرفية.
وقال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس، في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن الهيئة تحرص على مواكبة متطلبات أبنائها القصر وكعادتها تقوم بصرف الرواتب والمستحقات والمساعدات الخاصة بالمشمولين بالرعاية قبل الأعياد.
وأكد البرجس حرص الهيئة على التعزيز المستمر لبرامجها الاجتماعية والإنسانية والمعيشية والسكنية والتعليمية والترفيهية وغيرها، خصوصا في مجال دعم الأسر المحتاجة، والتطوير المستمر لتلك البرامج وآليات تقديمها للمستحقين، هذا إلى جانب برامج دعم عدد من الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية.
وشدد على أن الهيئة تحرص على استدامة برامج المساعدات وتطوير منظومتها بهدف تخفيف الأعباء وتقديم الدعم اللازم للأسر المستفيدة لمواجهة متطلبات الحياة والاحتياجات المعيشية المتزايدة خلال فترات الأعياد، مشيرا إلى ان الهيئة وبالتزامن مع تعزيز برامج المساعدات قامت بتطوير وتسهيل آليات الصرف للمستحقين من خلال برامج وتطبيقات التحول الرقمي ومنها موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق «سهل» الحكومي.
وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ولكل العاملين في الهيئة والمشمولين برعايتها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه.

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