((القُصّر)): مساعدات عيد الفطر في حسابات 2416 مستفيداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أودعت الهيئة العامة لشؤون القصر مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة والبالغ عددهم 2416 مستفيدا ضمن 792 أسرة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط في حساباتهم المصرفية.
وقال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس، في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن الهيئة تحرص على مواكبة متطلبات أبنائها القصر وكعادتها تقوم بصرف الرواتب والمستحقات والمساعدات الخاصة بالمشمولين بالرعاية قبل الأعياد.
وأكد البرجس حرص الهيئة على التعزيز المستمر لبرامجها الاجتماعية والإنسانية والمعيشية والسكنية والتعليمية والترفيهية وغيرها، خصوصا في مجال دعم الأسر المحتاجة، والتطوير المستمر لتلك البرامج وآليات تقديمها للمستحقين، هذا إلى جانب برامج دعم عدد من الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية.
وشدد على أن الهيئة تحرص على استدامة برامج المساعدات وتطوير منظومتها بهدف تخفيف الأعباء وتقديم الدعم اللازم للأسر المستفيدة لمواجهة متطلبات الحياة والاحتياجات المعيشية المتزايدة خلال فترات الأعياد، مشيرا إلى ان الهيئة وبالتزامن مع تعزيز برامج المساعدات قامت بتطوير وتسهيل آليات الصرف للمستحقين من خلال برامج وتطبيقات التحول الرقمي ومنها موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق «سهل» الحكومي.
وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ولكل العاملين في الهيئة والمشمولين برعايتها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه.
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