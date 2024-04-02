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شيخة العبدالله: منح الفرصة لذوي الإعاقة الذهنية لإبراز طاقاتهم ومواهبهم واندماجهم في المجتمع

4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام نادي الطموح الرياضي الكويتي للاعاقات الذهنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة حفل القرقيعان السنوي بحضور الشيخة شيخة العبدالله ورئيس واعضاء مجلس ادارتي نادي الطموح الرياضي والجمعية الكويتية لاهالي الاشخاص ذوي الاعاقة واولياء الامور وعدد كبير من منتسبي النادي والجمعية.
وأعربت الشيخة شيخة العبدالله عن سعادتها بأجواء البهجة والفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه ابنائنا من الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في هذه الاحتفالية التي تمثل احياء لإحدى عاداتنا التراثية القديمة، والتي تسهم في ربط الاجيال الحديثة بموروثهم الشعبي والحفاظ على التراث والهوية الكويتية. واضافت ان فقرات الحفل المتنوعة والشيقة منحت الفرصة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لابراز طاقاتهم ومواهبهم واندماجهم مع الآخرين، في لوحة تجسد اهمية هذه الفعاليات في دمج هذه الشريحة في المجتمع.
واشادت بالجهود التي يقوم بها النادي والجمعية في رعاية ابنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية رياضيا واجتماعيا ونفسيا وتأهيلهم إلى مستويات البطولة وتحقيق الإنجازات
وقدمت الشيخة شيخة العبدالله الشكر إلى رئيس مجلس إدارة نادي الطموح م. جاسم النوري ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاهالي الاشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي واعضاء مجلسي إدارة النادي والجمعية وكل العاملين الذين تفانوا في اخراج القرقيعان بهذه الصورة الرائعة.
من جانبها، أشادت أمين سر اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان عنان المطوع بالحضور المميز والتنظيم الرائع للحفل الذي كان بمثابة دعوة لإزالة الحواجز المجتمعية لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالتهم بما يكفل تعزيز اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع ودمجهم فيه، وذلك بالمشاركة مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تلك الاحتفالات التراثية بدولة الكويت.
فيما ثمنت ادارتا نادي الطموح وجمعية اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة مشاركة ودعم القطاع الخاص وجمعيات النفع العام الذي كان له اكبر الأثر في انجاح الحفل.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية والتراثية والترفيهية والأهازيج الشعبية الخاصة بالقرقيعان وعروض الفريسة وبو طبيلة وبوجسوم والمسابقات والهدايا للفائزين.
وأمضى الحضور امسية ممتعة ادخلت الفرحة ورسمت البسمة على وجوه الجميع من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم والحضور صغارا وكبارا واختتم الحفل بتوزيع أكياس القرقيعان.

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