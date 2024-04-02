شيخة العبدالله: منح الفرصة لذوي الإعاقة الذهنية لإبراز طاقاتهم ومواهبهم واندماجهم في المجتمع

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام نادي الطموح الرياضي الكويتي للاعاقات الذهنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة حفل القرقيعان السنوي بحضور الشيخة شيخة العبدالله ورئيس واعضاء مجلس ادارتي نادي الطموح الرياضي والجمعية الكويتية لاهالي الاشخاص ذوي الاعاقة واولياء الامور وعدد كبير من منتسبي النادي والجمعية.
وأعربت الشيخة شيخة العبدالله عن سعادتها بأجواء البهجة والفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه ابنائنا من الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في هذه الاحتفالية التي تمثل احياء لإحدى عاداتنا التراثية القديمة، والتي تسهم في ربط الاجيال الحديثة بموروثهم الشعبي والحفاظ على التراث والهوية الكويتية. واضافت ان فقرات الحفل المتنوعة والشيقة منحت الفرصة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لابراز طاقاتهم ومواهبهم واندماجهم مع الآخرين، في لوحة تجسد اهمية هذه الفعاليات في دمج هذه الشريحة في المجتمع.
واشادت بالجهود التي يقوم بها النادي والجمعية في رعاية ابنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية رياضيا واجتماعيا ونفسيا وتأهيلهم إلى مستويات البطولة وتحقيق الإنجازات
وقدمت الشيخة شيخة العبدالله الشكر إلى رئيس مجلس إدارة نادي الطموح م. جاسم النوري ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاهالي الاشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي واعضاء مجلسي إدارة النادي والجمعية وكل العاملين الذين تفانوا في اخراج القرقيعان بهذه الصورة الرائعة.
من جانبها، أشادت أمين سر اللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان عنان المطوع بالحضور المميز والتنظيم الرائع للحفل الذي كان بمثابة دعوة لإزالة الحواجز المجتمعية لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالتهم بما يكفل تعزيز اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع ودمجهم فيه، وذلك بالمشاركة مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تلك الاحتفالات التراثية بدولة الكويت.
فيما ثمنت ادارتا نادي الطموح وجمعية اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة مشاركة ودعم القطاع الخاص وجمعيات النفع العام الذي كان له اكبر الأثر في انجاح الحفل.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية والتراثية والترفيهية والأهازيج الشعبية الخاصة بالقرقيعان وعروض الفريسة وبو طبيلة وبوجسوم والمسابقات والهدايا للفائزين.
وأمضى الحضور امسية ممتعة ادخلت الفرحة ورسمت البسمة على وجوه الجميع من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم والحضور صغارا وكبارا واختتم الحفل بتوزيع أكياس القرقيعان.
MENAFN02042024000130011022ID1108050417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.