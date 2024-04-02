مساجد الكويت أحيت ثاني الليالي الوترية من العشر الأواخر

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- Al-Anbaa)
الستلان: خدمات متكاملة وفعاليات متنوعة بالمراكز الرمضانية في مساجد «الأحمدي» المطيري: مركز الراشد الرمضاني يشهد كل ليلة دخول مهتديات جديدات إلى الإسلام
أسامة أبوالسعود
في أجواء إيمانية وروحانية مميزة وتنظيم مميز، أحيا آلاف المصلين ليلة 23 رمضان التماسا لليلة القدر بمختلف المساجد والمراكز الرمضانية بالبلاد.
ففي مسجد الدولة الكبير، توافد خلال تلك الليلة المباركة أكثر من 10 آلاف و800 مصل، وسط تنظيم متميز من رجال «الداخلية» و«الصحة» و«الطوارئ الطبية» و«الهلال الأحمر» و«الإطفاء» والمتطوعون.
وأكد مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي شداد لـ«الأنباء»، أن جموع المصلين شهدوا التهجد في تلك الليلة المباركة وسط انسيابية كبيرة في الدخول والخروج دون أي عوائق ولله الحمد.
ولفت شداد إلى تجهيز خيام كبيرة للرجال والنساء في محيط المسجد لتفادي أي تقلبات جوية خاصة السرايات أو هطول أمطار، وهي احتياطات إضافية اتخذتها إدارة المسجد لتهيئة الأجواء في العشر الأواخر من رمضان.
وأمَّ المصلين القارئ في الركعات الأربع الأولى فهد المطيري، وفي الركعات الأربعة الأخيرة القارئ بدر العلي، وألقى الخاطرة د.بدر الحجرف، حيث تحدث عن خشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى وذكره وشكره.
كما حرصت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز، على إحياء ليلة 23 رمضان في مسجد الدولة الكبير، حيث شهدت صلاة القيام في مصلى النساء خلال تلك الليلة المباركة.
مسجد بلال
وتألق مسجد بلال بن رباح بقرائه المتميزين وخدماته المتعددة، حيث شهد في ليلة 23 رمضان حشودا كبيرة ليشهدوا الصلاة، حيث يتميز باتساع مصلاه الرئيسي الذي امتلأ عن آخره، وكذلك القاعات الملحقة به، حيث تحرص العديد من الأسر على أداء الصلاة فيه.
كما يحرص الشيخ مبارك الفيصل على متابعة التفاصيل المتعلقة بالمسجد لتوفير جميع الخدمات للمصلين وتسهيل دخول وخروج الأسر وجميع أنواع الضيافة.
مراكز العاصمة
كما أحيا آلاف المصلين تلك الليلة في مساجد العاصمة ومراكزها المنتشرة في كل مكان.
وقال المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري: نعمل بروح الفريق الواحد لرعاية المساجد وللوصول للريادة وفق أسس علمية مدروسة ووفق الخطط المرسومة لها، لافتا إلى أن المراكز الرمضانية في جميع مناطق المحافظة تشهد إقبالا كبيرا.
وأشار المطيري الى أن مركز الراشد الرمضاني يشهد كل ليلة دخول مهتديات جديدات للإسلام مما يشرح النفس ويعطينا الأمل أن المستقبل لهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى.
وتقدم لإمامة المصلين في مركز الراشد خلال الركعات الأربعة الأولى عبداللطيف المتروك وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ سلطان الصرام، والخاطرة الإيمانية بعنوان «الدعاء المستجاب» قدمها د.محمد العتيبي.
أما في مركز قراءات البحر في المباركية، فقد تقدم القارئ مساعد عويس وقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، وفي مركز الغملاس بمنطقة القادسية تقدم القارئ نواف النومس.
وفي مسجد سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان، تقدم في الأربع ركعات الأولى القارئ محمد الهندي، وفي الأربع ركعات الأخيرة القارئ عبدالمحسن الطبطبائي.
خدمات متكاملة
من جهته، أكد مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية ثامر الستلان، أن الإدارة حرصت على توفير الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة ليتسنى لجموع المصلين أداء الصلوات خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تم اختيار 4 مساجد بمناطق مختلفة لتهيئتها وإعدادها كمراكز رمضانية، وهي: مسجد الشيخ دعيج السلمان منطقة الصباحية، ومسجد سعود الجلال بمنطقة العقيلة، ومسجد علي اسراهيد الجبري في المنقف، ومسجد شيخ الإسلام بن تيمية في منطقة صباح الأحمد السكنية.
وذكر الستلان أن الإدارة قامت بتشكيل فرق للإشراف الإداري والثقافي ولأعمال الصيانة تتواجد بصفة دائمة خلال صلوات التراويح والقيام بالمراكز الرمضانية، بالإضافة إلى فرق العمل من الجهات الحكومية الأخرى.
وتابع: تشرفنا أيضا في المركز الرمضاني بمسجد الشيخ دعيج السلمان الصباح بمنطقة الصباحية بزيارة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري رافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي، حيث أشاد بالجهود المبذولة من فرق العمل وحسن إدارتها للمركز وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية.
ضيوف من الخارج
واستضاف المركز الرمضاني بمسجد علي اسراهيد الجبري بمنطقة المنقف الشيخ أنس الجهني من المملكة العربية السعودية، حيث قام بإمامة المصلين بصلاتي العشاء والتراويح وإلقاء محاضرة بعنوان «رمضان شهر الخير والبركات». كما استضافت الإدارة فضيلة الشيخ د.محمد حسان من جمهورية مصر العربية، الذي ألقى محاضرة بعنوان «فضل الصيام وأهميته للمسلمين»، وذلك في مسجد إبراهيم الهبدان بمنطقة المنقف بالإضافة الى إجاباته عن العديد من الأسئلة والاستفسارات لدى جموع المصلين.
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