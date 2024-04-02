مساجد الكويت أحيت ثاني الليالي الوترية من العشر الأواخر



الستلان: خدمات متكاملة وفعاليات متنوعة بالمراكز الرمضانية في مساجد «الأحمدي» المطيري: مركز الراشد الرمضاني يشهد كل ليلة دخول مهتديات جديدات إلى الإسلام

أسامة أبوالسعودفي أجواء إيمانية وروحانية مميزة وتنظيم مميز، أحيا آلاف المصلين ليلة 23 رمضان التماسا لليلة القدر بمختلف المساجد والمراكز الرمضانية بالبلاد.ففي مسجد الدولة الكبير، توافد خلال تلك الليلة المباركة أكثر من 10 آلاف و800 مصل، وسط تنظيم متميز من رجال «الداخلية» و«الصحة» و«الطوارئ الطبية» و«الهلال الأحمر» و«الإطفاء» والمتطوعون.وأكد مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي شداد لـ«الأنباء»، أن جموع المصلين شهدوا التهجد في تلك الليلة المباركة وسط انسيابية كبيرة في الدخول والخروج دون أي عوائق ولله الحمد.ولفت شداد إلى تجهيز خيام كبيرة للرجال والنساء في محيط المسجد لتفادي أي تقلبات جوية خاصة السرايات أو هطول أمطار، وهي احتياطات إضافية اتخذتها إدارة المسجد لتهيئة الأجواء في العشر الأواخر من رمضان.وأمَّ المصلين القارئ في الركعات الأربع الأولى فهد المطيري، وفي الركعات الأربعة الأخيرة القارئ بدر العلي، وألقى الخاطرة د.بدر الحجرف، حيث تحدث عن خشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى وذكره وشكره.كما حرصت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز، على إحياء ليلة 23 رمضان في مسجد الدولة الكبير، حيث شهدت صلاة القيام في مصلى النساء خلال تلك الليلة المباركة.مسجد بلالوتألق مسجد بلال بن رباح بقرائه المتميزين وخدماته المتعددة، حيث شهد في ليلة 23 رمضان حشودا كبيرة ليشهدوا الصلاة، حيث يتميز باتساع مصلاه الرئيسي الذي امتلأ عن آخره، وكذلك القاعات الملحقة به، حيث تحرص العديد من الأسر على أداء الصلاة فيه.كما يحرص الشيخ مبارك الفيصل على متابعة التفاصيل المتعلقة بالمسجد لتوفير جميع الخدمات للمصلين وتسهيل دخول وخروج الأسر وجميع أنواع الضيافة.مراكز العاصمةكما أحيا آلاف المصلين تلك الليلة في مساجد العاصمة ومراكزها المنتشرة في كل مكان.وقال المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري: نعمل بروح الفريق الواحد لرعاية المساجد وللوصول للريادة وفق أسس علمية مدروسة ووفق الخطط المرسومة لها، لافتا إلى أن المراكز الرمضانية في جميع مناطق المحافظة تشهد إقبالا كبيرا.وأشار المطيري الى أن مركز الراشد الرمضاني يشهد كل ليلة دخول مهتديات جديدات للإسلام مما يشرح النفس ويعطينا الأمل أن المستقبل لهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى.وتقدم لإمامة المصلين في مركز الراشد خلال الركعات الأربعة الأولى عبداللطيف المتروك وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ سلطان الصرام، والخاطرة الإيمانية بعنوان «الدعاء المستجاب» قدمها د.محمد العتيبي.أما في مركز قراءات البحر في المباركية، فقد تقدم القارئ مساعد عويس وقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، وفي مركز الغملاس بمنطقة القادسية تقدم القارئ نواف النومس.وفي مسجد سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان، تقدم في الأربع ركعات الأولى القارئ محمد الهندي، وفي الأربع ركعات الأخيرة القارئ عبدالمحسن الطبطبائي.خدمات متكاملةمن جهته، أكد مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية ثامر الستلان، أن الإدارة حرصت على توفير الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة ليتسنى لجموع المصلين أداء الصلوات خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تم اختيار 4 مساجد بمناطق مختلفة لتهيئتها وإعدادها كمراكز رمضانية، وهي: مسجد الشيخ دعيج السلمان منطقة الصباحية، ومسجد سعود الجلال بمنطقة العقيلة، ومسجد علي اسراهيد الجبري في المنقف، ومسجد شيخ الإسلام بن تيمية في منطقة صباح الأحمد السكنية.وذكر الستلان أن الإدارة قامت بتشكيل فرق للإشراف الإداري والثقافي ولأعمال الصيانة تتواجد بصفة دائمة خلال صلوات التراويح والقيام بالمراكز الرمضانية، بالإضافة إلى فرق العمل من الجهات الحكومية الأخرى.وتابع: تشرفنا أيضا في المركز الرمضاني بمسجد الشيخ دعيج السلمان الصباح بمنطقة الصباحية بزيارة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري رافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي، حيث أشاد بالجهود المبذولة من فرق العمل وحسن إدارتها للمركز وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية.ضيوف من الخارجواستضاف المركز الرمضاني بمسجد علي اسراهيد الجبري بمنطقة المنقف الشيخ أنس الجهني من المملكة العربية السعودية، حيث قام بإمامة المصلين بصلاتي العشاء والتراويح وإلقاء محاضرة بعنوان «رمضان شهر الخير والبركات». كما استضافت الإدارة فضيلة الشيخ د.محمد حسان من جمهورية مصر العربية، الذي ألقى محاضرة بعنوان «فضل الصيام وأهميته للمسلمين»، وذلك في مسجد إبراهيم الهبدان بمنطقة المنقف بالإضافة الى إجاباته عن العديد من الأسئلة والاستفسارات لدى جموع المصلين.