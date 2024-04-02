((أسباير زون)) يرسم البسمة على وجوه الأطفال في ((الأميري)) ويُدخل البهجة إلى قلوبهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) ندى أبونصر
نظم مركز «أسباير زون التثقيفي للطفل» ضمن برنامج النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر»، زيارة إلى المستشفى الأميري بالتعاون مع وزارة الصحة لتوزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال المرضى وفريق عمل المستشفى.
كما تم توزيع الوجبات على العاملين لشكرهم على جهودهم وتقديم النصائح التوعوية للأطفال من مجموعة شركات صيدلياتا لمطوع بالصحة العامة وكيفية العناية بالفم والأسنان والتقليل من اكل الحلويات وشرب الكثير من الماء.
وقالت رئيسة مركز «أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل» طيبة الرويح إن الهدف من الزيارة في هذا الشهر الفضيل هو رسم ابتسامة جميلة على وجوه الأطفال المرضى وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وتعليم أطفال مركز «أسباير زون» الشعور بغيرهم وبالنعم الموجودة لديهم وتحفيزهم على المشاركة في المبادرات الإنسانية المتنوعة.
وقالت ان تلك المبادرات تعزز شعور المرضى بأن هناك من يشعر بهم ويهتم لأمرهم، خلال الأوقات الصعبة التي يمرون بها، كما أنها تعكس روح التكافل بين أبناء المجتمع بجميع فئاته.
وأضافت ان مركز أسباير زون الترفيهي والتثقيفي للطفل يهدف من خلال تلك المبادرة إلى تشجيع مختلف مؤسسات الدولة على تنفيذ برامج مماثلة خلال شهر رمضان وعلى مدار العام ضمن برامجها الموجهة للمجتمع لمد جسور الثقة والتواصل بين المؤسسات والأفراد.
من جانب آخر، نظم مركز «أسباير زون التثقيفي للطفل» زيارة للأطفال إلى حديقة الحيوان ونظم ورشة بعنوان «الرحمة من النعم».
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