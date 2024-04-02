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((أسباير زون)) يرسم البسمة على وجوه الأطفال في ((الأميري)) ويُدخل البهجة إلى قلوبهم

4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
نظم مركز «أسباير زون التثقيفي للطفل» ضمن برنامج النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر»، زيارة إلى المستشفى الأميري بالتعاون مع وزارة الصحة لتوزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال المرضى وفريق عمل المستشفى.
كما تم توزيع الوجبات على العاملين لشكرهم على جهودهم وتقديم النصائح التوعوية للأطفال من مجموعة شركات صيدلياتا لمطوع بالصحة العامة وكيفية العناية بالفم والأسنان والتقليل من اكل الحلويات وشرب الكثير من الماء.
وقالت رئيسة مركز «أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل» طيبة الرويح إن الهدف من الزيارة في هذا الشهر الفضيل هو رسم ابتسامة جميلة على وجوه الأطفال المرضى وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وتعليم أطفال مركز «أسباير زون» الشعور بغيرهم وبالنعم الموجودة لديهم وتحفيزهم على المشاركة في المبادرات الإنسانية المتنوعة.
وقالت ان تلك المبادرات تعزز شعور المرضى بأن هناك من يشعر بهم ويهتم لأمرهم، خلال الأوقات الصعبة التي يمرون بها، كما أنها تعكس روح التكافل بين أبناء المجتمع بجميع فئاته.
وأضافت ان مركز أسباير زون الترفيهي والتثقيفي للطفل يهدف من خلال تلك المبادرة إلى تشجيع مختلف مؤسسات الدولة على تنفيذ برامج مماثلة خلال شهر رمضان وعلى مدار العام ضمن برامجها الموجهة للمجتمع لمد جسور الثقة والتواصل بين المؤسسات والأفراد.
من جانب آخر، نظم مركز «أسباير زون التثقيفي للطفل» زيارة للأطفال إلى حديقة الحيوان ونظم ورشة بعنوان «الرحمة من النعم».

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