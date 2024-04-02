((الشؤون)): تسجيل 35 مخالفة جمع تبرعات بالمساجد

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت وزارة الشؤون وفقا لتقرير اعدته عن عمل فرق التفتيش الميداني خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان ان الفرق الميدانية للتفتيش على العمل الخيري قامت بـ(452) زيارة ميدانية للمساجد بالإضافة إلى (79) زيارة إلى مقرات الجمعيات الخيرية تم خلالها رصد (31) كشكا لجمع الملابس أزالت منها 21 كشك، بالإضافة إلى تسجيل (22) مخالفة على مطعم يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم وشركة تجارية تدعو لجمع التبرعات لإفطار صائم تم رصدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة
كما تم - رصد (99) إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.
وسجلت الفرق (35) مخالفة بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الائمة وجدول توزيع الجمعيات على المساجد وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتم ضبط (19) مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة، بالإضافة إلى تسجيل (3) مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات في الشوارع وتمت مخاطبة وزارة الداخلية، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات بشأن (12) من المخالفات المرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات. وتسجيل مخالفتين لفرق تطوعية تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم ومشاريع خيرية وتم إعداد مخاطبة لإدارة تنمية المجتمع.
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