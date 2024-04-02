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((الشؤون)): تسجيل 35 مخالفة جمع تبرعات بالمساجد

4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت وزارة الشؤون وفقا لتقرير اعدته عن عمل فرق التفتيش الميداني خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان ان الفرق الميدانية للتفتيش على العمل الخيري قامت بـ(452) زيارة ميدانية للمساجد بالإضافة إلى (79) زيارة إلى مقرات الجمعيات الخيرية تم خلالها رصد (31) كشكا لجمع الملابس أزالت منها 21 كشك، بالإضافة إلى تسجيل (22) مخالفة على مطعم يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم وشركة تجارية تدعو لجمع التبرعات لإفطار صائم تم رصدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة
كما تم - رصد (99) إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.
وسجلت الفرق (35) مخالفة بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الائمة وجدول توزيع الجمعيات على المساجد وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتم ضبط (19) مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة، بالإضافة إلى تسجيل (3) مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات في الشوارع وتمت مخاطبة وزارة الداخلية، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات بشأن (12) من المخالفات المرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات. وتسجيل مخالفتين لفرق تطوعية تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم ومشاريع خيرية وتم إعداد مخاطبة لإدارة تنمية المجتمع.

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