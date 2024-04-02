121 ألف مخالف ومخالفة لقانون الإقامة في الكويت بنهاية 2023



18 ألف مقيم ومقيمة من جنسيات عربية مخالفون لقانون الإقامة

516 أوروبياً وأوروبية و771 من أميركا الشمالية.. مخالفون

84.9 ألف إقامة مُنحت للمرة الأولى.. 30.5 ألفاً منها عمالة منزلية

57 ألف إقامة ألغيت خلال 2023.. 17 ألفاً منها التحاق بعائل

504.17 آلاف ملتحق بعائل في الكويت.. و1980 مقيماً وفق مادة 24 972 مقيماً ومقيمة وفق مادة 19 الخاصة بمزاولة نشاط حر

علي إبراهيمكشفت إحصاءات الهجرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن العدد التراكمي لمخالفي الإقامة في الكويت مستمر في التقلص بصورة ملحوظة، إذ بلغ 121.19 ألف وافد ووافدة بنهاية 2023، بينما شهدت الكويت منح إقامات لأول مرة لنحو 84.975 ألف مقيم ومقيمة خلال العام ذاته، فيما بلغ عدد الإقامات الملغاة لمقيمين في الكويت خلال 2023 نحو 57.06 ألف إقامة.وأظهرت البيانات أن عدد الإقامات الحالية في الكويت نحو 2.93 مليون إقامة يأتي توزيعها بواقع 47.53 ألف مقيم ومقيمة مادة 14 إقامة مؤقتة، و96.5 ألف مقيم ومقيمة مادة 17 عمل بالحكومة، و1.5 مليون مقيم ومقيمة مادة 18 عمل بالقطاع الأهلي، و972 مقيما ومقيمة مادة 19 مزاولة نشاط حر، و786 ألف مقيم ومقيمة مادة 20 عمالة منزلية، و504.17 آلاف مقيم ومقيمة مادة 22 التحاق بعائل، و735 مقيم ومقيمة مادة 23 للدراسة، و1980 مقيما ومقيمة مادة 24 مصدر إنفاق.وتفصيليا، لجهة مخالفي الإقامة، فقد انخفض عددهم من 133.44 ألف وافد ووافدة في 2022 إلى 121.19 ألف وافد ووافدة بنهاية 2023 وهو ما يبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجة ملف مخالفي الإقامات.ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن نصف مخالفي الإقامة في الكويت من العمالة المنزلية الذين بلغت أعدادهم بنهاية 2023 نحو 60.7 ألف عامل وعاملة من حملة الإقامة مادة 20 مخالفين للإقامة بالبلاد، وجاء في المرتبة الثانية المقيمون من حملة الإقامة مادة 18 بعدد مخالفين يبلغ 28.08 ألف مقيم ومقيمة، يليهم حملة الإقامة المؤقتة مادة 14 والذين بلغ عددهم بنهاية العام نحو 25.27 ألف مقيم ومقيمة.وبلغ عدد مخالفي الإقامة مادة 22 التحاق بعائل نحو 6146 مقيما ومقيمة، فيما بلغ عدد مخالفي الإقامة من العاملين بالحكومة نحو 701 مقيم ومقيمة، ومن حاملي مادة 24 الخاصة بمصدر الانفاق 196 مقيما ومقيمة، ومن حاملي مادة 19 نشاط حر 23 مقيما ومقيمة ومن حاملي الإقامة مادة 23 للدراسة نحو 6 أشخاص.ولجهة جنسيات مخالفي الإقامة، استحوذ المخالفون من جنسيات آسيوية غير عربية على 71% من أعداد المخالفين بواقع 86.2 ألف مقيم ومقيمة، بينما يبلغ عدد المخالفين العرب نحو 18.03 ألف مخالف ومخالفة، ويبلغ عدد المخالفين من جنسيات أفريقية غير عربية نحو 15.49 ألف مخالف ومخالفة، فيما يبلغ عدد الأوروبيين مخالفي الإقامة 516 أوروبيا وأوروبية، أما مواطنو دول أميركا الشمالية المخالفون فبلغ عددهم 771 مخالفا ومخالفة، و124 مخالفا ومخالفة من دول أميركا الوسطى والجنوبية، و37 مخالفا من مجموعة أستراليا والمحيط الهادي.وفي السياق ذاته، أظهرت الأرقام حجم الزيادة السنوية لعدد الإقامات الممنوحة لأول مرة والتي منحت خلال 2023 لنحو 84.975 ألف مقيم ومقيمة.وبلغ عدد الإقامات المؤقتة الممنوحة لأول مرة العام الماضي نحو 18.6 ألف إقامة، بينما بلغ عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة للعمل بالحكومة 1083 إقامة، أما للعاملين في القطاع الأهلي وفق المادة 18، فبلغ عددهم نحو 15.489 ألف مقيم ومقيمة، بينما منحت 9 إقامات وفق المادة 19 الخاصة بمزاولة النشاط الحر، و30.49 ألف إقامة مادة 20 للعمالة المنزلة، و18.8 ألف مقيم ومقيمة وفق المادة 22 التحاق بعائل. أما المادة 23 الخاصة بالدراسة، فبلغ عدد إقاماتها نحو 18، بينما بلغ عدد الإقامات مادة 24 الخاصة بمصدر الدخل نحو 434 إقامة.وفي سياق متصل، بلغ عدد الإقامات الملغاة لمقيمين في الكويت خلال 2023 نحو 57.06 ألف إقامة، تركزت غالبيتها في الإقامات للعاملين بالقطاع الأهلي مادة 18 إذ بلغ عددهم نحو 23.5 ألف مقيم ومقيمة، ومادة 22 التحاق بعائل بواقع 17 ألف مقيم ومقيمة، ومادة 14 إقامة مؤقتة بواقع 6345 مقيما ومقيمة، ومادة 17 للعاملين بالحكومة بواقع 5248 مقيما ومقيمة، ومادة 20 الخاصة بالعمالة المنزلية بواقع 4597 عاملا وعاملة، ومادة 23 للدراسة بواقع 159 مقيما ومقيمة، ومادة 24 مصدر إنفاق بواقع 179 مقيما ومقيمة.