121 ألف مخالف ومخالفة لقانون الإقامة في الكويت بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa)
18 ألف مقيم ومقيمة من جنسيات عربية مخالفون لقانون الإقامة 516 أوروبياً وأوروبية و771 من أميركا الشمالية.. مخالفون 84.9 ألف إقامة مُنحت للمرة الأولى.. 30.5 ألفاً منها عمالة منزلية 57 ألف إقامة ألغيت خلال 2023.. 17 ألفاً منها التحاق بعائل 504.17 آلاف ملتحق بعائل في الكويت.. و1980 مقيماً وفق مادة 24 972 مقيماً ومقيمة وفق مادة 19 الخاصة بمزاولة نشاط حر
علي إبراهيم
كشفت إحصاءات الهجرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن العدد التراكمي لمخالفي الإقامة في الكويت مستمر في التقلص بصورة ملحوظة، إذ بلغ 121.19 ألف وافد ووافدة بنهاية 2023، بينما شهدت الكويت منح إقامات لأول مرة لنحو 84.975 ألف مقيم ومقيمة خلال العام ذاته، فيما بلغ عدد الإقامات الملغاة لمقيمين في الكويت خلال 2023 نحو 57.06 ألف إقامة.
وأظهرت البيانات أن عدد الإقامات الحالية في الكويت نحو 2.93 مليون إقامة يأتي توزيعها بواقع 47.53 ألف مقيم ومقيمة مادة 14 إقامة مؤقتة، و96.5 ألف مقيم ومقيمة مادة 17 عمل بالحكومة، و1.5 مليون مقيم ومقيمة مادة 18 عمل بالقطاع الأهلي، و972 مقيما ومقيمة مادة 19 مزاولة نشاط حر، و786 ألف مقيم ومقيمة مادة 20 عمالة منزلية، و504.17 آلاف مقيم ومقيمة مادة 22 التحاق بعائل، و735 مقيم ومقيمة مادة 23 للدراسة، و1980 مقيما ومقيمة مادة 24 مصدر إنفاق.
وتفصيليا، لجهة مخالفي الإقامة، فقد انخفض عددهم من 133.44 ألف وافد ووافدة في 2022 إلى 121.19 ألف وافد ووافدة بنهاية 2023 وهو ما يبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجة ملف مخالفي الإقامات.
ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن نصف مخالفي الإقامة في الكويت من العمالة المنزلية الذين بلغت أعدادهم بنهاية 2023 نحو 60.7 ألف عامل وعاملة من حملة الإقامة مادة 20 مخالفين للإقامة بالبلاد، وجاء في المرتبة الثانية المقيمون من حملة الإقامة مادة 18 بعدد مخالفين يبلغ 28.08 ألف مقيم ومقيمة، يليهم حملة الإقامة المؤقتة مادة 14 والذين بلغ عددهم بنهاية العام نحو 25.27 ألف مقيم ومقيمة.
وبلغ عدد مخالفي الإقامة مادة 22 التحاق بعائل نحو 6146 مقيما ومقيمة، فيما بلغ عدد مخالفي الإقامة من العاملين بالحكومة نحو 701 مقيم ومقيمة، ومن حاملي مادة 24 الخاصة بمصدر الانفاق 196 مقيما ومقيمة، ومن حاملي مادة 19 نشاط حر 23 مقيما ومقيمة ومن حاملي الإقامة مادة 23 للدراسة نحو 6 أشخاص.
ولجهة جنسيات مخالفي الإقامة، استحوذ المخالفون من جنسيات آسيوية غير عربية على 71% من أعداد المخالفين بواقع 86.2 ألف مقيم ومقيمة، بينما يبلغ عدد المخالفين العرب نحو 18.03 ألف مخالف ومخالفة، ويبلغ عدد المخالفين من جنسيات أفريقية غير عربية نحو 15.49 ألف مخالف ومخالفة، فيما يبلغ عدد الأوروبيين مخالفي الإقامة 516 أوروبيا وأوروبية، أما مواطنو دول أميركا الشمالية المخالفون فبلغ عددهم 771 مخالفا ومخالفة، و124 مخالفا ومخالفة من دول أميركا الوسطى والجنوبية، و37 مخالفا من مجموعة أستراليا والمحيط الهادي.
وفي السياق ذاته، أظهرت الأرقام حجم الزيادة السنوية لعدد الإقامات الممنوحة لأول مرة والتي منحت خلال 2023 لنحو 84.975 ألف مقيم ومقيمة.
وبلغ عدد الإقامات المؤقتة الممنوحة لأول مرة العام الماضي نحو 18.6 ألف إقامة، بينما بلغ عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة للعمل بالحكومة 1083 إقامة، أما للعاملين في القطاع الأهلي وفق المادة 18، فبلغ عددهم نحو 15.489 ألف مقيم ومقيمة، بينما منحت 9 إقامات وفق المادة 19 الخاصة بمزاولة النشاط الحر، و30.49 ألف إقامة مادة 20 للعمالة المنزلة، و18.8 ألف مقيم ومقيمة وفق المادة 22 التحاق بعائل. أما المادة 23 الخاصة بالدراسة، فبلغ عدد إقاماتها نحو 18، بينما بلغ عدد الإقامات مادة 24 الخاصة بمصدر الدخل نحو 434 إقامة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد الإقامات الملغاة لمقيمين في الكويت خلال 2023 نحو 57.06 ألف إقامة، تركزت غالبيتها في الإقامات للعاملين بالقطاع الأهلي مادة 18 إذ بلغ عددهم نحو 23.5 ألف مقيم ومقيمة، ومادة 22 التحاق بعائل بواقع 17 ألف مقيم ومقيمة، ومادة 14 إقامة مؤقتة بواقع 6345 مقيما ومقيمة، ومادة 17 للعاملين بالحكومة بواقع 5248 مقيما ومقيمة، ومادة 20 الخاصة بالعمالة المنزلية بواقع 4597 عاملا وعاملة، ومادة 23 للدراسة بواقع 159 مقيما ومقيمة، ومادة 24 مصدر إنفاق بواقع 179 مقيما ومقيمة.
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