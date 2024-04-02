((الديوان)): عطلة ((الفطر)) اعتباراً من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه

((الديوان)): عطلة ((الفطر)) اعتباراً من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه
التاريخ
4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما برقم 4 لسنة 2024 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1445هـ، جاء فيه: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه. وتحدد الجهات المختصة بشؤون الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمراعاة المصلحة العامة.
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