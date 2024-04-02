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((الديوان)): عطلة ((الفطر)) اعتباراً من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه

4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما برقم 4 لسنة 2024 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1445هـ، جاء فيه: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه. وتحدد الجهات المختصة بشؤون الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمراعاة المصلحة العامة.

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