ديوان الفارسي جمع أبناء الكويت في رمضان

ديوان الفارسي جمع أبناء الكويت في رمضان
التاريخ
4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان الفارسي رواده والمهنئين بشهر رمضان المبارك، وكان أحمد شيخان الفارسي وبدر شيخان الفارسي وأبناء الفارسي باستقبال رواد الديون والضيوف الذين تبادلوا المباركة والتهاني بالشهر الفضيل، وتمنوا استمرار التواصل في جميع المناسبات كما تعود أبناء الكويت دائما، داعين المولى عز وجل أن يديم على الكويت الخير ونعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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