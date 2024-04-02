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ديوان الفارسي جمع أبناء الكويت في رمضان

4/2/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان الفارسي رواده والمهنئين بشهر رمضان المبارك، وكان أحمد شيخان الفارسي وبدر شيخان الفارسي وأبناء الفارسي باستقبال رواد الديون والضيوف الذين تبادلوا المباركة والتهاني بالشهر الفضيل، وتمنوا استمرار التواصل في جميع المناسبات كما تعود أبناء الكويت دائما، داعين المولى عز وجل أن يديم على الكويت الخير ونعمتي الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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