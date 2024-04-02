ديوان السريّع استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

ديوان السريّع استقبل المهنئين بالشهر الفضيل
التاريخ
4/2/2024 2:36:46 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان السريّع المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث كان أبناء السريّع في استقبال رواد الديون والمهنئين الذين تبادلوا الأحاديث الودية والمباركة بشهر رمضان المبارك، متمنين للكويت وقيادتها وشعبها الخير والبركة وأن تنعم بالأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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