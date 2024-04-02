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ديوان السريّع استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

4/2/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان السريّع المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث كان أبناء السريّع في استقبال رواد الديون والمهنئين الذين تبادلوا الأحاديث الودية والمباركة بشهر رمضان المبارك، متمنين للكويت وقيادتها وشعبها الخير والبركة وأن تنعم بالأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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