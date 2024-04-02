نور الرزيحان تشارك في بطولة صوفيا للجمباز
التاريخ
4/2/2024 2:36:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تشارك لاعبة منتخب الجمباز الإيقاعي نور الرزيحان في بطولة صوفيا الدولية التي تقام بالعاصمة البلغارية خلال الفترة من 4 إلى 7 الجاري. وأفاد اتحاد الجمباز، بأن مشاركة الرزيحان تأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 20 للناشئات التي تقام في عاصمة أوزبكستان طشقند، موضحا أن وفد المنتخب المغادر إلى صوفيا سيكون برئاسة شيخة الدبوس والدة اللاعبة نور، ويضم المدربة الأوكرانية هانا سبوتينا، مؤكدا ثقته بالبطلة في تحقيق إنجاز جديد لرياضة الجمباز الإيقاعي.
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