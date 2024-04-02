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نور الرزيحان تشارك في بطولة صوفيا للجمباز

4/2/2024 2:36:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك لاعبة منتخب الجمباز الإيقاعي نور الرزيحان في بطولة صوفيا الدولية التي تقام بالعاصمة البلغارية خلال الفترة من 4 إلى 7 الجاري. وأفاد اتحاد الجمباز، بأن مشاركة الرزيحان تأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 20 للناشئات التي تقام في عاصمة أوزبكستان طشقند، موضحا أن وفد المنتخب المغادر إلى صوفيا سيكون برئاسة شيخة الدبوس والدة اللاعبة نور، ويضم المدربة الأوكرانية هانا سبوتينا، مؤكدا ثقته بالبطلة في تحقيق إنجاز جديد لرياضة الجمباز الإيقاعي.

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