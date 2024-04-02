فوز أول للكويت في نهائي (( ذهبي الطائرة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تغلب الكويت أمس على نظيرة القادسية 3-0 ضمن منافسات الدور النهائي للمربع الذهبي لبطولة الدوري الكويتي لكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023-2024).
وجاءت نتيجة الأشواط (25-20) و(25-22) و(25-21) لصالح الكويت الذي حسم اللقاء وقدم لاعبوه مستوى مميزا أعلى من القادسية الذي خسر اللقاء. وستكون هناك جولة أخرى تجمع الفريقين في 8 الجاري لحسم لقب البطولة، حيث يمتلك كلا الفريقين فرصة لتحقيق اللقب ولاتزال المنافسة قائمة بينهما، حيث سيحسم اللقب من خلال الفوز في مباراتين. يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 والكويت 13، في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة.
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