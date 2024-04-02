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فوز أول للكويت في نهائي (( ذهبي الطائرة))

4/2/2024 2:36:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تغلب الكويت أمس على نظيرة القادسية 3-0 ضمن منافسات الدور النهائي للمربع الذهبي لبطولة الدوري الكويتي لكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023-2024).
وجاءت نتيجة الأشواط (25-20) و(25-22) و(25-21) لصالح الكويت الذي حسم اللقاء وقدم لاعبوه مستوى مميزا أعلى من القادسية الذي خسر اللقاء. وستكون هناك جولة أخرى تجمع الفريقين في 8 الجاري لحسم لقب البطولة، حيث يمتلك كلا الفريقين فرصة لتحقيق اللقب ولاتزال المنافسة قائمة بينهما، حيث سيحسم اللقب من خلال الفوز في مباراتين. يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 والكويت 13، في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة.

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