Tuesday, 02 April 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خيطان لتجديد عقد المدرب ماتروك

4/2/2024 2:36:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تتجه النية لدى إدارة نادي خيطان لتجديد التعاقد مع المدرب الروماني فلورين ماتروك للاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2024/2025.
يأتي ذلك بعد النتائج المميزة التي حققها «الأحمر والأسود» تحت قيادة ماتروك في الفترة الأخيرة، والتي وضعت الفريق في مركز آمن بصراع البقاء، حيث سيكون مصيره بيده فيما تبقى من منافسات مجموعة الهبوط من دوري «زين» الممتاز.
وتولى ماتروك تدريب خيطان بداية من شهر ديسمبر الماضي عقب استقالة المدرب إبراهيم عبيد، وحقق «الأحمر والأسود» مع المدرب الروماني 10 نقاط، ليصبح رصيد الفريق حاليا 15 نقطة في المركز الثاني ضمن مجموعة الهبوط.

MENAFN02042024000130011022ID1108050407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث