خيطان لتجديد عقد المدرب ماتروك

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تتجه النية لدى إدارة نادي خيطان لتجديد التعاقد مع المدرب الروماني فلورين ماتروك للاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2024/2025.
يأتي ذلك بعد النتائج المميزة التي حققها «الأحمر والأسود» تحت قيادة ماتروك في الفترة الأخيرة، والتي وضعت الفريق في مركز آمن بصراع البقاء، حيث سيكون مصيره بيده فيما تبقى من منافسات مجموعة الهبوط من دوري «زين» الممتاز.
وتولى ماتروك تدريب خيطان بداية من شهر ديسمبر الماضي عقب استقالة المدرب إبراهيم عبيد، وحقق «الأحمر والأسود» مع المدرب الروماني 10 نقاط، ليصبح رصيد الفريق حاليا 15 نقطة في المركز الثاني ضمن مجموعة الهبوط.
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