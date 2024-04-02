الشطي يقود العربي خلفاً لداركو

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
توصلت إدارة النادي العربي، إلى اتفاق مع المدرب الوطني ناصر الشطي لقيادة «الأخضر» خلال المرحلة المقبلة يعاونه شقيقه ميثم الشطي كمدرب مساعد، وذلك خلفا للمدرب البوسني داركو نيستروفيتش الذي تم إنهاء التعاقد معه مساء الإثنين بالتراضي.
وعلمت «الأنباء» من مصادر، أن السبب الرئيسي في اقالة المدرب داركو يعود إلى كثرة خلافاته مؤخرا مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للفريق، وبالتالي فقدانه بعض النقاط في مباريات مهمة كان آخرها التعادل مع السالمية 1-1 ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فاقدا المركز الأول لصالح الكويت صاحب الـ47 نقطة عقب فوزه على النصر 3-0. وكانت إدارة «الأخضر» قد تواصلت مع المدرب السوري فراس الخطيب لقادة الفريق، لكن الأخير اعتذر لارتباطه مع ناديه الحالي الفحيحيل بعقد لنهاية الموسم. وعلى الفور باشر الشطي مهامه الجديدة من خلال قيادة الحصة التدريبية للفريق مساء أمس استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي القادسية الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز.
وسبق لناصر الشطي وشقيقة ميثم تولي قياده الفريق العرباوي موسم 2017 خلفا للصربي ميودراج بيزيتش، كما يمتلك خلفية واسعة عن الفريق ومنافسيه فضلا عن علاقاته الجيدة مع الإدارة وعدد كبير من اللاعبين.
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