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الشطي يقود العربي خلفاً لداركو

4/2/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
توصلت إدارة النادي العربي، إلى اتفاق مع المدرب الوطني ناصر الشطي لقيادة «الأخضر» خلال المرحلة المقبلة يعاونه شقيقه ميثم الشطي كمدرب مساعد، وذلك خلفا للمدرب البوسني داركو نيستروفيتش الذي تم إنهاء التعاقد معه مساء الإثنين بالتراضي.
وعلمت «الأنباء» من مصادر، أن السبب الرئيسي في اقالة المدرب داركو يعود إلى كثرة خلافاته مؤخرا مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للفريق، وبالتالي فقدانه بعض النقاط في مباريات مهمة كان آخرها التعادل مع السالمية 1-1 ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فاقدا المركز الأول لصالح الكويت صاحب الـ47 نقطة عقب فوزه على النصر 3-0. وكانت إدارة «الأخضر» قد تواصلت مع المدرب السوري فراس الخطيب لقادة الفريق، لكن الأخير اعتذر لارتباطه مع ناديه الحالي الفحيحيل بعقد لنهاية الموسم. وعلى الفور باشر الشطي مهامه الجديدة من خلال قيادة الحصة التدريبية للفريق مساء أمس استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي القادسية الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز.
وسبق لناصر الشطي وشقيقة ميثم تولي قياده الفريق العرباوي موسم 2017 خلفا للصربي ميودراج بيزيتش، كما يمتلك خلفية واسعة عن الفريق ومنافسيه فضلا عن علاقاته الجيدة مع الإدارة وعدد كبير من اللاعبين.

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