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الأهلي يحسم ((ديربي جدة)).. وجاياردو: الاتحاد أهدر الفوز

4/2/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعترف مدرب أهلي جدة ماتياس يايسله، بوقوف الحظ الى جوار لاعبيه خلال فوز الفريق الثمين أمس الأول على جاره اللدود اتحاد جدة في «ديربي جدة» وقمة منافسات المرحلة الـ 26 لدوري المحترفين السعودي والتي أقيمت على ملعب ستاد الجوهرة المشعة بفضل هدف سجله فراس البريكان في الدقيقة (34) رافعا رصيد فريقه إلى النقطة 51 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد حامل اللقب عند النقطة 46 في المركز الرابع.
وعقب اللقاء صرح يايسله «مباراة الديربي لا تخضع لأي حسابات بكل تأكيد، لكنني أتقدم بالشكر للاعبين. والحظ ساندنا خلال المباراة، حيث أهدر لاعبو الاتحاد مجموعة كبيرة من الفرص ولكن الحظ عاندنا كذلك أيضا في محاولاتنا لتسجيل الهدف الثاني».
وأشاد مدرب أهلي جدة بأداء مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث تحدث عنه قائلا: «إنه يلعب في أكثر من مركز ويؤدي فيها بشكل جيد حقا. اللاعبون يمرون بظروف في أوقات من الموسم، وهو ما مر به فيرمينو، الذي استعاد مستواه المعروف الآن». بدوره، أبدى مدرب اتحاد جدة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، حزنه للخسارة، مشددا على أن لاعبيه أخفقوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم خلال اللقاء إلى أهداف.
وقال: «كنا نستحق الحصول على النقاط الثلاث. صنعنا 12 فرصة لكننا لم نتمكن من تحويل أي منها إلى أهداف، لكننا سنسعى في الفترة القادمة لاغتنام كل فرصة تتاح لنا أمام مرمى المنافسين». وأضاف: «فقدنا العديد من اللاعبين لعدة أسباب، واضطررنا لإشراك عناصر صاعدة، مثل لاعب الوسط همام الهمامي، الذي دفعت به في الشوط الثاني لغياب أي حلول أخرى».
وأكد مدرب الاتحاد «مثل هذه المباراة كانت تحتاج إلى نجوم يمتلكون الثقة، لكنني كنت مطالبا بالدفع بثلاثة من اللاعبين الشباب بسبب النقص العددي الذي عانينا منه».

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