الأهلي يحسم ((ديربي جدة)).. وجاياردو: الاتحاد أهدر الفوز

(MENAFN
- Al-Anbaa) اعترف مدرب أهلي جدة ماتياس يايسله، بوقوف الحظ الى جوار لاعبيه خلال فوز الفريق الثمين أمس الأول على جاره اللدود اتحاد جدة في «ديربي جدة» وقمة منافسات المرحلة الـ 26 لدوري المحترفين السعودي والتي أقيمت على ملعب ستاد الجوهرة المشعة بفضل هدف سجله فراس البريكان في الدقيقة (34) رافعا رصيد فريقه إلى النقطة 51 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد حامل اللقب عند النقطة 46 في المركز الرابع.
وعقب اللقاء صرح يايسله «مباراة الديربي لا تخضع لأي حسابات بكل تأكيد، لكنني أتقدم بالشكر للاعبين. والحظ ساندنا خلال المباراة، حيث أهدر لاعبو الاتحاد مجموعة كبيرة من الفرص ولكن الحظ عاندنا كذلك أيضا في محاولاتنا لتسجيل الهدف الثاني».
وأشاد مدرب أهلي جدة بأداء مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث تحدث عنه قائلا: «إنه يلعب في أكثر من مركز ويؤدي فيها بشكل جيد حقا. اللاعبون يمرون بظروف في أوقات من الموسم، وهو ما مر به فيرمينو، الذي استعاد مستواه المعروف الآن». بدوره، أبدى مدرب اتحاد جدة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، حزنه للخسارة، مشددا على أن لاعبيه أخفقوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم خلال اللقاء إلى أهداف.
وقال: «كنا نستحق الحصول على النقاط الثلاث. صنعنا 12 فرصة لكننا لم نتمكن من تحويل أي منها إلى أهداف، لكننا سنسعى في الفترة القادمة لاغتنام كل فرصة تتاح لنا أمام مرمى المنافسين». وأضاف: «فقدنا العديد من اللاعبين لعدة أسباب، واضطررنا لإشراك عناصر صاعدة، مثل لاعب الوسط همام الهمامي، الذي دفعت به في الشوط الثاني لغياب أي حلول أخرى».
وأكد مدرب الاتحاد «مثل هذه المباراة كانت تحتاج إلى نجوم يمتلكون الثقة، لكنني كنت مطالبا بالدفع بثلاثة من اللاعبين الشباب بسبب النقص العددي الذي عانينا منه».
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