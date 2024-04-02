21 ديسمبر المقبل.. انطلاق ((خليجي 26))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن اتحاد الكرة أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تعديل موعد إقامة كأس الخليج «خليجي 26» المقرر إقامته في الكويت، ليكون خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 بدلا من 13 حتى 26 ديسمبر المقبل.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، قد أكد أن الكويت على أتم الاستعداد لاستضافة «خليجي 26» بفضل الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف قائلا: «نرتب حاليا كل الأمور التي على ضوئها تكون الاستضافة على أكمل وجه خاصة أننا ننسق مع القائمين على اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم».
وأشار معرفي إلى أن الوفد الخليجي قام بزيارة كل المنشآت الرياضية القادرة على استضافة المباريات والتمارين ومدى جهوزيتها على ذلك، ومن اليوم إلى شهر ديسمبر المقبل موعد انطلاق البطولة لدينا ترتيبات كثيرة سنأخذها بعين الاعتبار لكي نجهز للوفود الأمان المناسبة لهم.
تصريحات الوزير داود معرفي جاءت عقب قيام اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بتفقد المنشآت الرياضية بداية مارس الماضي. وتفقد الوفد الذي رأسه الأمين للاتحاد جاسم الرميحي وضم أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة المنشآت والمرافق ستاد جابر المبارك في نادي الصليبخات المرشح لاستضافة منافسات المجموعة الثانية للبطولة، وستاد جابر الأحمد الدولي الذي يستضيف منافسات المجموعة الأولى التي ستضم منتخب الكويت، كما قام بزيارة ستاد علي صباح السالم في نادي النصر كملعب بديل لاستضافة المباريات الرسمية في حال عدم الانتهاء من الأعمال في ستاد جابر المبارك.
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