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21 ديسمبر المقبل.. انطلاق ((خليجي 26))

4/2/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن اتحاد الكرة أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تعديل موعد إقامة كأس الخليج «خليجي 26» المقرر إقامته في الكويت، ليكون خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 بدلا من 13 حتى 26 ديسمبر المقبل.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، قد أكد أن الكويت على أتم الاستعداد لاستضافة «خليجي 26» بفضل الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف قائلا: «نرتب حاليا كل الأمور التي على ضوئها تكون الاستضافة على أكمل وجه خاصة أننا ننسق مع القائمين على اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم».
وأشار معرفي إلى أن الوفد الخليجي قام بزيارة كل المنشآت الرياضية القادرة على استضافة المباريات والتمارين ومدى جهوزيتها على ذلك، ومن اليوم إلى شهر ديسمبر المقبل موعد انطلاق البطولة لدينا ترتيبات كثيرة سنأخذها بعين الاعتبار لكي نجهز للوفود الأمان المناسبة لهم.
تصريحات الوزير داود معرفي جاءت عقب قيام اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بتفقد المنشآت الرياضية بداية مارس الماضي. وتفقد الوفد الذي رأسه الأمين للاتحاد جاسم الرميحي وضم أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة المنشآت والمرافق ستاد جابر المبارك في نادي الصليبخات المرشح لاستضافة منافسات المجموعة الثانية للبطولة، وستاد جابر الأحمد الدولي الذي يستضيف منافسات المجموعة الأولى التي ستضم منتخب الكويت، كما قام بزيارة ستاد علي صباح السالم في نادي النصر كملعب بديل لاستضافة المباريات الرسمية في حال عدم الانتهاء من الأعمال في ستاد جابر المبارك.

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