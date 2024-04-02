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((يد الأبيض)) يلتقي خيطان.. والقرين يواجه الساحل

4/2/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد بإقامة مباراتين مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيلعب الكويت برصيد 10 نقاط مع خيطان بنقطتين في الـ 8.30، بينما يتواجه في المباراة الثانية القرين بـ 5 نقاط مع الساحل دون رصيد في الـ 10 مساء.
في المباراة الأولى تنصب الترشيحات لصالح كتيبة المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي نجح في التعامل مع التحديات المختلفة محليا ودوليا معتمدا على المحترفين فرانكيس كارول وانخيل هيرنانديز يدعمهما القوة الضاربة عبدالله الغربللي وصانع الألعاب المتميز عبدالله الخميس والعملاق علي صفر صاحب الخبرة الكبيرة في حراسة المرمى والجناح الطائر صالح الموسوي.
في المقابل، يعاني خيطان من عدم التوفيق وفقدان الخبرة في التعامل مع نهاية المباراة والحفاظ على التقدم، وسيسعى مدربه المعز بن محفوظ إلى إيجاد التوازن في خلق الحل لهذه المعضلة، رغم صعوبة المهمة إلا أنه يملك كلا من: أمير سلطاني، فهد دحبيب، عبدالله جاولي، موسى شعيب، يوسف الحداد، أحمد البلوشي، الحارس المميز عبدالله عبدالرزاق البلوشي، أحمد عبدالقدوس وناصر ساير. وفي المواجهة الثانية تصب الترشيحات فيها لصالح القرين عطفا على الكرة الحديثة التي يقدمها الفريق بقيادة المدرب زيكيكا ومساعده سعد سالم معتمدا على عبدالهادي حاجية، محمد العربيد، عبدالله المطوع، نيكولابيكروبيك، مبارك يوسف، أوليفر رابيك وعبدالله الشمري، فيما يعتمد مدرب الساحل المصري سامح عبدالرزاق على كل من: مهند يوسف، محمد خالد، سعود الهاجري، حربي المطيري، يوسف عاشور، حسين السبت وأحمد بن جوهر.

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