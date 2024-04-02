((يد الأبيض)) يلتقي خيطان.. والقرين يواجه الساحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد بإقامة مباراتين مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيلعب الكويت برصيد 10 نقاط مع خيطان بنقطتين في الـ 8.30، بينما يتواجه في المباراة الثانية القرين بـ 5 نقاط مع الساحل دون رصيد في الـ 10 مساء.
في المباراة الأولى تنصب الترشيحات لصالح كتيبة المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي نجح في التعامل مع التحديات المختلفة محليا ودوليا معتمدا على المحترفين فرانكيس كارول وانخيل هيرنانديز يدعمهما القوة الضاربة عبدالله الغربللي وصانع الألعاب المتميز عبدالله الخميس والعملاق علي صفر صاحب الخبرة الكبيرة في حراسة المرمى والجناح الطائر صالح الموسوي.
في المقابل، يعاني خيطان من عدم التوفيق وفقدان الخبرة في التعامل مع نهاية المباراة والحفاظ على التقدم، وسيسعى مدربه المعز بن محفوظ إلى إيجاد التوازن في خلق الحل لهذه المعضلة، رغم صعوبة المهمة إلا أنه يملك كلا من: أمير سلطاني، فهد دحبيب، عبدالله جاولي، موسى شعيب، يوسف الحداد، أحمد البلوشي، الحارس المميز عبدالله عبدالرزاق البلوشي، أحمد عبدالقدوس وناصر ساير. وفي المواجهة الثانية تصب الترشيحات فيها لصالح القرين عطفا على الكرة الحديثة التي يقدمها الفريق بقيادة المدرب زيكيكا ومساعده سعد سالم معتمدا على عبدالهادي حاجية، محمد العربيد، عبدالله المطوع، نيكولابيكروبيك، مبارك يوسف، أوليفر رابيك وعبدالله الشمري، فيما يعتمد مدرب الساحل المصري سامح عبدالرزاق على كل من: مهند يوسف، محمد خالد، سعود الهاجري، حربي المطيري، يوسف عاشور، حسين السبت وأحمد بن جوهر.
MENAFN02042024000130011022ID1108050403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.