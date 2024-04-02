حبيب غلوم: ((فارق العمر)) المشكلة الوحيدة بيني وبين هيفاء حسين!

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تحدث الفنان د.حبيب غلوم عن فارق العمر بين الزوجين، وهل سبب مشاكل بعد زواجه من الفنانة هيفاء حسين، حيث قال: لا أنكر أن فارق العمر يسبب المشاكل، من ناحية التواصل الفكري، فلكل عمر طريقة خاصة به في التفكير، ربما هذه هي المشكلة الوحيدة التي بيني وبين زوجتي، أما باقي نواحي الحياة فالحمد لله أمورنا ماشية «اللهم لا حسد».
وتطرق غلوم إلى علاقته بـ «سعد» ابن هيفاء من زوجها الأول، قائلا: علاقتي به جيدة جدا، وأعتبره جزءا من عائلتنا، هو شاب حاليا في الجامعة، ويمتاز بأخلاقه العالية، مشيرا إلى أن زوجته الأولى والثانية من البحرين. وأردف خلال تصريحات تلفزيونية: أنا قلت لهم ممازحا «يمكن الزوجة الثالثة تكون أيضا من البحرين»، لافتا إلى أنه مستقر اجتماعيا ونفسيا ولا يحتاج للزواج من امرأة أخرى.
وفي نفس السياق، قال د.حبيب غلوم انه لا يمانع بدخول أبنائه المجال الفني، وقال: ما عندي مشكلة فهذه حياتهم وهذا اختيارهم، أنا إنسان أفكر بطريقة إيجابية، وأؤمن بأن الفن رسالة، كما أن زوجتي فنانة، المهم أن يعرفوا كيف يحافظون على أنفسهم، فنحن نحتاج إلى الجيل الجديد. واستطرد: المجال الفني ليس «فلوس» فقط ونجومية، لكن هناك أبعادا أخلاقية واجتماعية مهمة.
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