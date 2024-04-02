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حبيب غلوم: ((فارق العمر)) المشكلة الوحيدة بيني وبين هيفاء حسين!

4/2/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تحدث الفنان د.حبيب غلوم عن فارق العمر بين الزوجين، وهل سبب مشاكل بعد زواجه من الفنانة هيفاء حسين، حيث قال: لا أنكر أن فارق العمر يسبب المشاكل، من ناحية التواصل الفكري، فلكل عمر طريقة خاصة به في التفكير، ربما هذه هي المشكلة الوحيدة التي بيني وبين زوجتي، أما باقي نواحي الحياة فالحمد لله أمورنا ماشية «اللهم لا حسد».
وتطرق غلوم إلى علاقته بـ «سعد» ابن هيفاء من زوجها الأول، قائلا: علاقتي به جيدة جدا، وأعتبره جزءا من عائلتنا، هو شاب حاليا في الجامعة، ويمتاز بأخلاقه العالية، مشيرا إلى أن زوجته الأولى والثانية من البحرين. وأردف خلال تصريحات تلفزيونية: أنا قلت لهم ممازحا «يمكن الزوجة الثالثة تكون أيضا من البحرين»، لافتا إلى أنه مستقر اجتماعيا ونفسيا ولا يحتاج للزواج من امرأة أخرى.
وفي نفس السياق، قال د.حبيب غلوم انه لا يمانع بدخول أبنائه المجال الفني، وقال: ما عندي مشكلة فهذه حياتهم وهذا اختيارهم، أنا إنسان أفكر بطريقة إيجابية، وأؤمن بأن الفن رسالة، كما أن زوجتي فنانة، المهم أن يعرفوا كيف يحافظون على أنفسهم، فنحن نحتاج إلى الجيل الجديد. واستطرد: المجال الفني ليس «فلوس» فقط ونجومية، لكن هناك أبعادا أخلاقية واجتماعية مهمة.

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