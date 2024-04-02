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بالحمد والشكر تدوم النعم

4/2/2024 2:36:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن أكبر نعمة أنعم الله علينا بها نعمة الإسلام، هذه النعمة التي لا تضاهيها نعمة، (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)، ولا شك أن الرضا والقناعة بالنعم يجعلنا نشعر بالسعادة والاستمتاع بالنعم التي منّ الله علينا بها، لأن عدم الرضا يُذهب السعادة ويجلب الشقاء، ولقد منّ الله على كويتنا الغالية بنعم لا تعد ولا تحصى، فالمواطن الكويتي ينعم بالأمن والأمان في وطن آمن مطمئن، تأتي إليه أفواج كثيرة لكسب الرزق والحياة الأفضل، فقد من الله علينا بنعم كثيرة، منها الأمن والأمان ووفرة المال وغيرها من الطعام والفواكه المتنوعة على مدار العام وبأسعار زهيدة في متناول الجميع، ومن ثم نذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».
عزيزي القارئ، هذا المقال دعوة إلى الحمد والشكر لله سبحانه، فالرضا والقناعة كنز لا يفنى، ولن يغير الله نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أن الرضا والشكر يزيدان النعم ويحفظها من الزوال والتغيير، ودائما نقول الله لا يغير علينا إلا للأحسن، ويجب ألا ننظر لما في أيدينا بأنه ناقص ونطلب الزيادة، لأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالنقص دائما، ولا نكتفي أبدا، أما الرضا والقناعة فيزيدان هرمون السعادة ومن ثم تسعد بما لديك، ولا تنسى أن تؤدي حق الله في أموالك التي أنت خليفة بها وتسعد من حولك سواء فقراء أو أقارب أو أصدقاء، وتذكر دائما أن الكويت لم تبخل علينا أبدا من المهد إلى اللحد، كما أسلفنا سابقا في المقالات السابقة، من تعليم وسكن وعلاج ووظائف ورواتب وحياة ديموقراطية ننعم فيها بحرية الرأي دون خوف، وكذلك من الله علينا بقيادة حكيمة تحب رعاياها وتخشى الله ومن ثم إن لم نقل الحمد لله دائما فلن نرضى، فالحمد لله والشكر دائما.. بالحمد والشكر تدوم النعم.

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