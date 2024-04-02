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الصمت الانتخابي..

4/2/2024 2:36:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتجدد العهد الوطني للوطن والقيادة السياسية بانتخاب الأمثل لتمثيل الشعب، وسندخل حتما بإذن الله إلى الفترة التي حددها القانون الكويتي، والتي تسبق كل انتخابات برلمانية في الكويت، لتحجب بذلك وزارة الإعلام الكويتية جميع الإجراءات التي كانت تعمل عليها وسائل الإعلام والأشخاص الدعاية السياسية.
ومثال هذه الإجراءات الممارسات الترويجية الدعائية التي تهدف إلى كسب ود الناخب الكويتي، إذ يفصل يوم «الصمت الانتخابي» عن يوم الاقتراع 24 ساعة، فيمنع على المرشحين القيام بأي عمل في هذا الجانب المذكور أعلاه تحت القرار رقم 143 بالمادة السابعة لعام 2016.
كنت قد كتبت العام الماضي مقالا حول «يوم الصمت الانتخابي.. انتخاب الأمثل» أوضحت فيه جميع الحيثيات لقيمة هذا اليوم معنويا على الناخب الكويتي وقانونيا على المرشح والناخب أيضا.
وفي مقال حول هذا اليوم الوطني الذي يضع المواطن الكويتي تحت طائلة الضمير الوطني وبالدارج «حق منو بتصوت»؟.. فرصة لمراجعة ذهنية وعقلية وتحت مبدأ الإنصاف والعدل بالتأكيد «التصويت للأكفأ»، وبالفعل كان ذلك الجانب الذي ركزت عليه في مقالي ديسمبر عام 2020 عندما أشرت لهذا اليوم بـ «يوم الصمت الانتخابي فرصة الناخب الكويتي» ومازلت أعول على وعي الناخب عند الاقتراع والأخذ بما أنجزه النواب لدفع عجلة التنمية المستدامة للوصول إلى رؤية «كويت 2035».
وبالتأكيد، وكعادتها، ستقوم وزارة الداخلية بحفظ الأمن وبمساندة من جمعية «الشفافية الوطنية» و«نزاهة» للوقوف على سلامة إجراءات الاقتراع في المدارس المعلن عنها في مناطق الكويت.
والحقيقة.. مع الفرص الوطنية التي تقدمها القيادة السياسية للشعب الكويتي الذي يعرف كيف يصحح مساراته ويتفق بقراراته الوطنية مع قيادته السياسية، نحن اليوم نشهد «عرسا ديموقراطيا» كويتيا آخر يتناسب وثـــوابت ورؤى العهد الجديد وما يتطـلع إليـــه أميرنا المفدى صاحب السمو الشيـــخ مشعل الأحمد، حفظه الله تعــالى.
وكما هو الشعب الكويتي دائما متصالح مع نفسه وقيادته ووطنه، ومن على منبر الديموقراطية الكويتية، نعم للالتزام بالقرارات والقوانين لاجتياز ما يريده الوطن من شعبه وما تريده القيادة السياسية من أبنائها الشرفاء المخلصين والحافظين لمصالح الشعب ومقدرات الوطن، لذلك علينا جميعا الالتزام بكل ما سبق لضمان إجراءات الانتخابات لمجلس 2024 في العهد الجديد، فالوطن مسؤولية، لأن «يوم الصمت الانتخابي قرار شعبي وقانون وطني».

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