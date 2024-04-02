Tuesday, 02 April 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القرقيعان

4/2/2024 2:36:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ها هي العشر الأواخر تهل علينا لنستقبلها ساجدين قائمين خاتمين لكتاب الله عز وجل لننال بركة ليلة القدر «الله يستجيب دعاكم»، وكنا بالأمس نودع منتصف شهر الكريم بإحياء ليلة المنتصف من رمضان باحتفالنا بالقرقيعان، ولكن!
قبل أن تخوض كلمات مقالنا بكلمة «ولكن»، وقبل أن نسلط الضوء على اقتراحنا وجب علينا أن نتقدم بالشكر لرجال وزارة الداخلية على كل ما قدموه من جهد في عملهم خاصة في ليلة «القرقيعان»، ونقول لهم: «عساكم على القوة وتقبل الله طاعتكم وصيامكم، كفيتوا ووفيتوا يا أمن الكويت».
والآن تبدأ سطور مقالنا بعد الشكر والثناء على أسود «الداخلية»، نبدأ كلماتنا اليوم التي أتت فكرة حروفها من د.فايزة العوضي عندما التقيتها في أحد التجمعات الأسرية المقامة بليلة «القرقيعان»، إذ بدأ الحوار بيننا حول ما تقوم به بعض الأسر في بعض المناطق السكنية من فكرة مبدعة، وهي الاحتفالات الجماعية لإحياء ليلة القرقيعان، فقلت لها: فكرة جميلة جدا، منها يتجمع أهالي المنطقة، وثانيا نغرس في نفوس أطفالنا عاداتنا وتراثنا منذ الصغر. فكرة جميلة من د.فايزة، وأتمنى أن تحتذي بها جميع مناطق السكنية، فقالت لي: أنا معك بأنها فكرة مبدعة وهادفة «ولكن» حان الوقت بأن تفعل بطريقة صحيحة. فقلت: كيف يا دكتورة؟ فقالت: لماذا لا تتبناها الجمعيات التعاونية؟ بمعنى أن كل جمعية تقوم بها وتصبح تحت رعايتهم وإشرافهم فتختار الجمعية موقعا في المنطقة تستقبل فيه جميع الأهالي مع أطفالهم على سبيل المثال اختيار شارع واحد في المنطقة، ويقومون بإغلاقه وتقام به الفعالية أو تقام في إحدى البراحات الموجودة في المنطقة، أو باستغلال مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب، وهذا أفضل من أن تقام في جميع شوارع وقطع المنطقة، وإذا أقيمت على هذا النحو بتخصيص مكان محدد في المنطقة فسيسهل ذلك الكثير على رجال الأمن في ضبط الحركة الأمنية للمنطقة وتأمين أسرها. فأجبتها: والله «خوش فكرة»، وبعد أزيد على فكرتك بأن الجمعيات تسهم أيضا مع أهالي المنطقة سواء في الفعاليات المقدمة للأطفال وأيضا فيما يقدم من حلويات خاصة بتلك الليلة، وهذا أفضل من أن يوزعوا «سلال القرقيعان» في بعض الجمعيات.
وانتهى الحوار بعد الاستئذان من د.فايزة العوضي بنشر الفكرة من خلال حوارنا عن «القرقيعان».
مسك الختام: تقبل الله طاعتكم وصيامكم، ورزقكم الله خير العشر الأواخر من رمضان.

[email protected]

MENAFN02042024000130011022ID1108050397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث