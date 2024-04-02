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الولاء للكويت

4/2/2024 2:36:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعيش الكويت هذه الأيام حياة ديموقراطية مميزة، حيث يتهيأ المواطنون لانتخاب أعضاء مجلس أمة 2024 وسمعنا الكثير من التصريحات النيابية، ولابد للناخب أن يدقق في هذه التصريحات ومدى تأكيدها على الولاء التام للكويت، وأن يكرس كل مرشح ناجح جهده لتبني مشاريع تنموية لصالح الوطن والمواطنين.. وعلينا أن نرفض أي شعارات طائفية أو قبلية أو حزبية وعدم السماح لمن يستغل الشعارات الدينية، بل يجب أن تصب كل الشعارات والتصريحات على حب الوطن وأن يتعهد النائب بولائه التام للوطن.
الكويت اليوم مقبلة على عرس ديمقراطي والكل يتابع فعاليات الانتخابات النيابية ويهتم الجميع لأن يشهد فعاليات نيابية تلتزم بالديموقراطية التي جبل عليها أهل الكويت منذ عام 1961 عندما أعلن وقتها عن انتخاب أول مجلس أمة في الكويت، وكالعادة فإن أجهزة الإعلام صحافة، تلفزيون، وإذاعة ستتفرغ لمتابعة الإجراءات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
الكويتيون يهمهم أن تتم تلك الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة في جو صاف يسوده الأمن والاستقرار وحرية الاختيار، والمهم أننا نريد انتخاب أعضاء يكون ولاؤهم للكويت وأن نرفع فقط شعار «كلنا للكويت والكويت لنا».
من أقوال المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه: «قبلة على جبين من كانت الكويت دائما في ضميره ووجدانه».
والله الموفق.

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