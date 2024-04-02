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7 توجيهات

4/2/2024 2:36:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المرشح شخصية عامة، يمثل الشعب، ويتعاون مع السلطة التنفيذية في حال نجاحه من خلال ممارسته النيابية لتحقيق مستقبل أفضل لناخبيه وللأجيال القادمة، مراعيا مصالحهم وحقوقهم، وساعيا لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم، ولا يألو جهدا في تحسين اقتصاد الوطن، والحفاظ على ثرواته وتنويع مصادر الدخل فيه، وله حق اقتراح القوانين، ومراقبة الوزراء وأداء وزاراتهم، بالتعاون مع إخوانه النواب بما يحقق المصلحة العامة للدولة.. كل ذلك وفق مقتضيات الدستور الكويتي، واللوائح المقررة. وهذه بعض التوجيهات للمرشحين التي لابد منها:
1 - صدق النية: فعلى المرشح أن يكون صادق النية في ترشحه، وأن يكون هدفه الأول خدمة دينه وأبناء وطنه، واقتراح القوانين وسنها وتأييد المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتكون لديه رغبة أكيدة في خدمة الناس، ويحرص على تقديم كل ما من شأنه تقدم البلاد، وعليه أن يكون أمينا صادقا عارفا بدستور الدولة وقوانينها، وملتزما بالوعود التي قطعها على نفسه تجاه الناخبين.
2 - صدق الترشح: كما أن عليه أن يلتزم بالأساليب الشرعية والمشروعة في التعامل مع الانتخابات بعيدا عن التجريح والاتهامات، وبعيدا عن استعمال المال السياسي، أو شراء الأصوات، وأن يبتعد عن الكذب والطعن في الآخرين.
3 - برنامج قابل للتطبيق: عليه أن يتبنى برنامجا انتخابيا قابلا للتطبيق، ومبنيا على دراسة واعية، ويستهدف هذا البرنامج الانتخابي معالجة القضايا العالقة التي تدور حول التعليم والصحة والسكن وغيرها.
4 - الشريعة أولا: أن يحرص بعد نجاحه أشد الحرص، على تطبيق المادة الثانية من الدستور الكويتي (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، مع ما دعت له المذكرة التفسيرية للدستور من انه «إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك».
5 - الشورى وحق التعبير: كذلك عليه أن يدرك أن الأمر شورى بين الناس، امتثالا لقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر)، وقوله: (وأمرهم شورى بينهم)، وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، وكذلك عليه أن يشجع حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون دون المساس بحقوق الآخرين وأعراضهم.
6 - المقومات الأساسية للمجتمع: كما أن على المرشح الناجح مسؤولية تعزيز المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، فالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وأن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مع الاهتمام بقضايا الشباب والنشء، ويدعو إلى حمايته من الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وأن يدعو لمحاربة الإلحاد والأفكار الهدامة التي تمس العقيدة الإسلامية، وعليه الدعوة لحماية الشباب من الآفات بمختلف أنواعها، كما يدعو إلى توفير حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين والمرضى.
7 - حرمة الأموال العامة: كذلك عليه أن يدرك أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وعليه أن يدعو إلى رفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وأن الحرية الشخصية مكفولة.

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