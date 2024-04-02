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السمع والطاعة يا صاحب السمو

4/2/2024 2:36:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوم أول من أمس وجّه سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث اشتملت كلمة سموه على العديد من الرسائل المهمة التي علينا جميعا تثمينها ومعرفة قيمتها، وأن نردد «سمعا وطاعة» من اجل مصلحة بلدنا وأمنه ووحدته واستقراره، وسنعمل على تنفيذ توجيهاتكم الأبوية.
سموه حفظه الله وجه نصيحة هي الأهم، خاصة ونحن نبعد ساعات عن العرس الديموقراطي بحُسن اختيار من يمثلونا وتجنب التصويت للساعين إلى تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، والدعوة إلى المشاركة بفاعلية في الاقتراع، باعتبار أن التكاسل أو عدم المشاركة لأسباب غير قاهرة يعد تفريطا في الحقوق الدستورية للمواطنين فهم بذلك لم يؤدوا أمانة الاختيار، ولأنهم سيتحملون المسؤولية، وسيسهم العزوف في تدني المخرجات سوء الأداء النيابي وعدم الإنجاز، فحقا يا طويل العمر الاختيار السليم هو الطريق الصحيح لبناء مستقبل ولأجيالنا المستقبلية.
حقا، نحن مطالبون بأن نُحسن الاختيار حتى يصل المصلحون والصادقون والشرفاء ونوصل إلى قاعة عبدالله السالم الأخيار الذين يقدمون مصلحة البلاد والعباد على مصالحهم الخاصة.
في النطق السامي خص سموه ملفات الهوية الوطنية وخطورة العبث الذي تعرضت له الجنسية حتى أضحت وكما تبعناه جميعا وسيلة للتكسب الانتخابي والسياسي بشكل أضر الهوية الوطنية، فتضاعفت المخاطر على الهوية الوطنية.
حقا يا صاحب السمو لقد ثبت بالدليل القطعي الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظرا لما تمثله من بقاء ووجود، والاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية، لا يمكن السكوت عنه.
وقد دعا سموه في هذا الإطار إلى مساندة أجهزة الدولة في مواجهة كل ما من شأنه المساس والتأثير على هويتنا الوطنية، ونحمد الله أن هيأ لنا من يقود تصحيح هذا المسار، ونتوجه لسمو الأمير بالشكر والتقدير للتصدي إلى هذا الملف ليتم حسمه.
آخر الكلام: بإذن الله يعي النواب الجدد، الذين سيحظون بثقة أبناء هذا الشعب الكريم، كلمات سموه لهم بالاستفادة من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وأن ينهضوا بمسؤولياتهم الوطنية.

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