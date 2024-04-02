منتخب الكراتيه يسجل 6 لاعبين في جولة الدوري العالمي بالمغرب

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 6 لاعبين أردنيين لتمثيل المنتخب الوطني في الجولة الأخيرة من سلسلة الدوري العالمي التي تنطلق في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 31 أيار (مايو) المقبل.



وينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة عن أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب من اللاعبين الستة الذين تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي.



وسجل الأردن لاعبيه في هذه البطولة التي سجل فيها أيضا حتى الأ، منتخبات السعودية وأستراليا والنمسا وجمهورية التشيك وجورجيا وأندونيسيا والصين.



وسجل للمشاركة في البطولة 6 لاعبين من المنتخب الوطني هم : عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعمر شقرة في نفس الوزن وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، وعفيف غيث في نفس الوزن، وحسن المصاروة وزن تحت 75 كغم، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).



وكان اتحاد اللعبة قد قرر في وقت سابق المشاركه في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل.



كما أعلن في وقت سابق عن إصابة المصاطفة في منطقة (الكوع) خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية، ليقرر الجهاز الطبي وللمحافظة على سلامته، تجنب مشاركته في البطولات الماضية، ووفقا لطبيب المنتخب الوطني، حيث سيكون المصاطفة جاهزا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام في مصر.



كما يشارك في الدوري العالمي، الذي يقام في مصر، 4 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم). إضافة للاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم)، بعد التأكد من تعافيه من قبل طبيب المنتخب الوطني التابع للجنة الأولمبية.



وتعد كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة“الفائزون الكبار” حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.



وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الوطني عفيف غيث على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم وف يالجولة الثانية التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري، الميدالية الفضية، وأحرز اللاعب عبدالله حماد، الميدالية البرونزية.



مشوار اللاعبين في الدوري العالمي

وفقا الترتيب العام للدوري العالمي بعد الجولة الثانية جاء 3 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني ضمن المراكز العشرة الأولى لأوزانهم، في الترتيب العام.



حيث حقق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري المركز الرابع في وزن تحت 84 كغم، برصيد 900 نقطة، علما بأنه يحتل المركز الثاني في التصينف الدولي برصيد 6360 نقطة. وكان الجعفري، شارك في الجولة الأولى في فرنسا وحصل على 150 نقطة، ونال الميدالية الفضية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 750 نقطة.



ويحتل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث المركز الرابع في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 67 كغم برصيد 720 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2550 نقطة.



ويحتل لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد المركز الخامس في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 60 كغم برصيد 660 نقطة، في حين يحتل المركز الثامن في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2955 نقطة.



ويأتي لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في المركز الرابع عشر في الترتيب العام بالدوري العالمي لوزن تحت 75 كغم، برصيد 300 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصينف الدولي برصيد 2595 نقطة.



وجاء عفيف غيث في المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من الدوري العالم في فرنسا وجمع 570 نقطة، وشارك في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 150 نقطة.



ونال عبد الله حماد في الجولة الأولى في فرنسا 90 نقطة، وجاء في المركز الثالث، محققا الميدالية البرونزية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 570 نقطة، وشارك المصاروة في جولة فرنسا وحصل على 150 نقطة، وحقق العدد نفسه من النقاط في الجولة الثانية في أنطاليا.

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