ما هي شروط تشافي للبقاء في برشلونة؟

وأعلن تشافي هيرنانديز في يناير/ كانون الثاني الماضي الرحيل عن فريق برشلونة بنهاية الموسم الحالي.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، ونائبه رافائيل يستا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، يأملون في أن يعيد تشافي النظر في فكرة رحيله عن النادي.



ويؤمن مجلس إدارة برشلونة بقيادة لابورتا أن تشافي هو الأفضل لرعاية النجوم الذين جلبهم البارسا في السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



ويعتقد برشلونة أن تشافي هو الرجل الذي سيمنح النادي الأمل في تعاقدات عديدة في المستقبل، قد تتضمن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في 2025.



وصرح لابورتا مؤخراً بأنه لن يستسلم في سعيه لإقناع المدير الفني بالبقاء، وهو نفس الذي سار عليه يستا في تصريحاته.



وتضع إدارة برشلونة تشافي كقائد لمشروع طويل الأمد، وليس مجرد مدرب ينتهي عقده بشكل رسمي في صيف 2026.



وتشعر إدارة برشلونة بالامتنان لتشافي لتنازله عن عديد التعاقدات التي أراد إبرامها في وقت سابق، ولم يعترض على عدم قدرة الإدارة على تنفيذ مطالبه.





شروط تشافي ومغريات برشلونة

في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة إغراء تشافي بالتجديد، فإن المدرب قد وضع مجموعة من الشروط كي يستمر في منصبه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يريد تشافي ضمانات تمكنه من تعزيز صفوف البارسا بصفقات من العيار الثقيل.

ويريد المدرب الكتالوني إبرام تعاقدات من العيار الثقيل عبر أسماء أبرزها جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ الألماني.



وبالإضافة إلى لاعب وسط البافاري، هناك البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومارتين زوبيميندي من ريال سوسيداد الإسباني.



ورغم أن كيميتش لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ والذي ينتهي في صيف 2025، إلا أن انتقاله للبارسا سيحتاج دفع راتب كبير، ونفس الأمر لسيلفا المرتبط بعقد في ملعب الاتحاد حتى 2026.





ورغم أن سيلفا يمكنه الانتقال للبارسا مقابل 50 مليون جنيه استرليني، بحسب بند في عقده مع سيتي، لكن دفع هذا المبلغ قد يؤثر على قدرات النادي المالية.



ولا يريد المدرب تشافي تكرار مشاهد الموسم الماضي الخاصة بالفشل في إبرام تعاقدات قوية أو الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لحسمها، بسبب لوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.



بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح برشلونة في المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني حتى النفس الأخير، قد يغير من موقف المدرب.



وسيعكس وصول برشلونة لهذه المرحلة من التنافسية إمكانية تحقيق المزيد محلياً وقارياً في المواسم المقبلة، وكلها شروط وضعها المدرب الكتالوني للاستمرار.



التأهل للمراحل المتقدمة في التشامبيونز ليغ سيعني زيادة المداخيل المالية للبارسا، ما سيمهد لإجراء تعاقدات أقوى. وكالات

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