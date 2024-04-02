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اتحاد الكرة يقرر اقامة مباراة الفيصلي وشباب العقبة على ملعب العقبة

4/2/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- قرر اتحاد كرة القدم، إقامة مباراة شباب العقبة والفيصلي والمقررة عند العاشرة والنصف مساء الجمعة ، ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين، على ملعب العقبة.

ويأتي قرار اعتماد ملعب العقبة لاستضافة مباريات الدوري الأردني للمحترفين، بعد التأكد من جاهزية الملعب وإجراء الصيانة اللازمة.

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