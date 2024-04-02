اتحاد الكرة يقرر اقامة مباراة الفيصلي وشباب العقبة على ملعب العقبة
التاريخ
4/2/2024 2:35:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- قرر اتحاد كرة القدم، إقامة مباراة شباب العقبة والفيصلي والمقررة عند العاشرة والنصف مساء الجمعة ، ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين، على ملعب العقبة.
ويأتي قرار اعتماد ملعب العقبة لاستضافة مباريات الدوري الأردني للمحترفين، بعد التأكد من جاهزية الملعب وإجراء الصيانة اللازمة.
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