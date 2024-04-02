الإيطالي كوبولي يقصي شلباية من بطولة مراكش

الإيطالي كوبولي يقصي شلباية من بطولة مراكش
التاريخ
4/2/2024 2:35:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، بطولة مراكش المغربية ذات الـ 250 نقطة اليوم، من دور الـ32، والتي تقام على الملاعب الترابية.
وخسر شلباية على يد منافسه الإيطالي فلافيو كوبولي (المصنف 63 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع 1-6 و4-6.
وكان شلباية (20 عاما) قد تراجع مركزين في التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، ليصل للمركز 230 عالميا.
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