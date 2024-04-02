دراسة تدحض أسطورة شائعة عن بدائل السكر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وجدت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالمحليات عوضا عن السكر أدى إلى انخفاض في الشهية والشعور بالجوع، على عكس الاعتقاد الشائع.
ودرس باحثو جامعة "ليدز" آثار تناول البسكويت مع السكر أو نوعين منمحليات الطعام: بديل السكر الطبيعي "ستيفيا"، أو المحلي الصناعي "نيوتام"،المشتق من الأسبارتام.
وتناول المشاركون، الذين يعانون من زيادةالوزن أو السمنة، البسكويت إما بحشوة الفاكهة التي تحتوي على السكر أو بديلالسكر الطبيعي أو المحلي الصناعي.
وأخذ الباحثون عينات من الدملتحديد مستويات خط الأساس للغلوكوز والأنسولين والهرمونات المرتبطةبالشهية، وطلب من المشاركين أيضا تقييم شهيتهم وتفضيلاتهم الغذائية.
وكشفت النتائج عن عدم وجود اختلافات في الشهية أو استجابات الغدد الصماءالمتعلقة بنوعي التحلية مقارنة بالسكر. لكن مستويات الأنسولين التي تمقياسها بعد ساعتين من تناول الطعام انخفضت، وكذلك مستويات السكر في الدم.
وهذهأحدث دراسة ينشرها اتحاد SWEET الذي يضم 29 شريكا أوروبيا في مجال الأبحاثوالمستهلكين والصناعة، والذي يعمل على تطوير ومراجعة الأدلة حول الفوائدالطويلة المدى والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها التحول إلى المحلياتالصناعية.
وقال البروفيسور غراهام فينلايسون، الباحث الرئيسي في كليةعلم النفس بجامعة ليدز: "حظي استخدام المحليات ومعززات الحلاوة بالكثير منالاهتمام السلبي، بما في ذلك المنشورات البارزة التي تربط استهلاكها بضعفالاستجابة لنسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبيةوالسكتات الدماغية".
وأضاف: "توفر دراستنا أدلة حاسمة تدعم الاستخدام اليومي للمحليات ومعززات الحلاوة لوزن الجسم والتحكم في نسبة السكر في الدم".
وبعد تناول البسكويت، تم تقييم مدى شعورهم بالشبع على مدار عدة ساعات.
وقيستمستويات الغلوكوز والأنسولين والغريلين والببتيد الشبيه بالغلوكاغون 1والببتيد البنكرياسي، أي الهرمونات المرتبطة باستهلاك الطعام.
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