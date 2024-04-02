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وقتان مثاليان للاستيقاظ وممارسة الرياضة

4/2/2024 2:35:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير البروفيسور أليكسي سيتنيكوف المختص في العلوم النفسية والاقتصادية والفلسفية إلى أن الجسم يطلق عملية استشفاء ذاتي إذا ما التزم بوقتين مثاليين للاستيقاظ وممارسة الرياضة.
ويدعو البروفيسور الراغبين بالتمتع بصحة جيدة إلى ضرورة التحكم في إنتاج الكورتيزول، الذي يسمى أيضا هرمون التوتر.

ووفقا له، فإن ارتفاع مستوى الكورتيزول هو سبب الإصابة بمعظم الأمراض، مشيرا إلى أن أعلى إفراز للهرمون يكون في الساعة 6.30 صباحا و16 بعد الظهر.

ويقول: "الحقيقة المثيرة للاهتمام، هي أن أولئك الذين لا يستيقظون في الساعة 6:30 يعيشون حياة قصيرة جدا. لذلك، من الأفضل الاستيقاظ في الساعة 6:30، عندما يتم إطلاق الكورتيزول، من أجل "الاستفادة منه" ببساطة. أما الساعة الرابعة بعد الظهر فهي أفضل وقت لممارسة النشاط البدني".

ويشير البروفيسور، إلى أن حالات القلق والخوف تحدث عندما لا تتوفر المعلومات الكافية اللازمة لاتخاذ القرار. ويؤكد أن هذا القلق يختفي فورا إذا بدأ الشخص في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أي أن العمل هو الترياق لليأس والقنوط.

ويقول: "إن المستوى المنخفض لهرمون الكورتيزول هو طريق مباشر لحياة طويلة وصحية، ومناعة طبيعية، قادرة على مواجهة عدد كبير من الأمراض المعدية". RT

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