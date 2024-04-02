هذه أحدث الدراسات في اليوم العالمي للتوحد

MENAFN - Alghad Newspaper)ومنذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من أبريل/نيسان يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد في عام 2007، حيث تحتفي الأمم المتحدة بهذا اليوم كوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين، وهذا وفقا لبيان على موقع الأمم المتحدة.وتقول الأمم المتحدة إن قرار الجمعية العامة الصادر عام 2007 (A/RES/62/139) يؤكد أهمية رفع مستوى الوعي العام بمرض التوحد. "واليوم، بعد مرور 17 عاما، انتقلنا من مجرد رفع مستوى الوعي إلى تعزيز قبول وتقدير الأشخاص المصابين بالتوحد ومساهماتهم في المجتمع".ويقول بيان الأمم المتحدة إن احتفالية هذا العام تهدف إلى جلب منظور عالمي شامل حول التوحد من خلال التركيز بشكل فريد على أصوات وتجارب الأفراد المصابين بالتوحد أنفسهم. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأشخاص المصابين بالتوحد، ليتمكنوا من تحقيق النجاح.ويشارك في الفعالية مجموعة من المتحدثين المصابين بالتوحد من جميع مناحي الحياة يمثلون 6 مناطق: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.والتالي أحدث الدراسات العلمية حول التوحد، موضحا ملخص الدراسة والجهة التي أجرتها وتاريخ نشرها:مارس/آذار 2024الجهة التي أجرت الدراسة: مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو في الولايات المتحدةأظهرت الدراسة أن تجنب الوالدين للتعرض للمواد السامة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال.تاريخ النشر: فبراير/شباط 2024الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة كاليفورنيا-سان فرانسيسكو في الولايات المتحدةاكتشف العلماء طريقة جديدة لاختبار مرض التوحد عن طريق قياس كيفية تحرك عيون الأطفال عندما يديرون رؤوسهم. ووجدوا أن الأطفال الذين يحملون جينا مختلفا يرتبط بالتوحد الشديد لديهم حركة معينة.



تأثير الجينات على خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد

تاريخ النشر: يناير/كانون الثاني 2024

الجهة التي أجرت الدراسة: مركز ريكن RIKEN لعلوم الدماغ في اليابان

قام الباحثون بفحص وراثة اضطراب طيف التوحد من خلال تحليل الطفرات في جينومات الأفراد وأسرهم، واكتشفوا أن نوعا خاصا من الطفرات الجينية يسهم في الإصابة.



دواء لضغط الدم قد يقلل القلق لدى المصابين بالتوحد

تاريخ النشر: يناير/كانون الثاني 2024

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة ميزوري-كولومبيا

وجد الباحثون أن دواء بروبرانولول، وهو دواء يعالج ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد أيضا في تقليل القلق لدى الأطفال والشباب المصابين باضطراب طيف التوحد.



تضخم مساحات معينة في أدمغة الأطفال ترتبط بزيادة خطر التوحد

تاريخ النشر: يناير/كانون الثاني 2024

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة نورث كارولينا للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وجد الباحثون أن تضخم المساحات المحيطة بالأوعية الدموية في أدمغة الأطفال، الناجم عن تراكم السائل النخاعي الزائد، يزيد فرصة الإصابة بالتوحد في وقت لاحق من الحياة بنسبة 2.2 مرة.



الأشخاص المصابون بالتوحد أقل عرضة للاستسلام لتأثير المارة

تاريخ النشر: أكتوبر/تشرين الأول 2023

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة يورك في كندا

تنص إحدى النظريات النفسية الراسخة على أن معظمنا أقل عرضة للتدخل في المواقف السيئة في حالة وجود أشخاص آخرين، وهو ما يسمى "تأثير المتفرج"، وينطبق هذا أيضا على أماكن العمل.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالتوحد أقل عرضة للتأثر بهذه العدوى الاجتماعية من الأشخاص الطبيعيين.

وكشفت النتائج أن من غير المرجح أن يظلوا صامتين في مواجهة سوء السلوك الجسيم أو حتى الأخطاء اليومية فقط، مما يشير إلى الجوانب الإيجابية لمرض التوحد وكيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من توظيف المزيد من الأشخاص المختلفين عصبيا.



التهاب الدماغ قد يسبب التوحد

تاريخ النشر: أكتوبر/تشرين الأول 2023

الجهة التي أجرت الدراسة: كلية الطب بجامعة ميريلاند في الولايات المتحدة

يعد الالتهاب الشديد في مرحلة الطفولة المبكرة أحد عوامل الخطر المعروفة سريريا للإصابة بالتوحد والفصام. واكتشف الباحثون أن الالتهاب يغير تطور خلايا الدماغ. يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات للعديد من اضطرابات النمو العصبي المختلفة التي تظهر في مرحلة الطفولة.



كشف مسارين للتوحد في الدماغ النامي

تاريخ النشر: أغسطس/آب 2023

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة ييل في الولايات المتحدة

كشف الباحثون عن ارتباط خللين في النمو العصبي، يظهران بعد أسابيع فقط من بداية نمو الدماغ، بظهور اضطراب طيف التوحد. الاكتشاف يمكن أن يساعد الأطباء والباحثين على تشخيص مرض التوحد وعلاجه في المستقبل.



علاقة بين التوحد لدى الأطفال وأمراض القلب والأوعية الدموية

تاريخ النشر: مارس/آذار 2023

الجهة التي أجرت الدراسة: مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس التقنية في الولايات المتحدة

وجد الباحثون أن اضطراب طيف التوحد يرتبط بمخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري بشكل عام، بما في ذلك مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.



وأثبتت الأبحاث أيضا أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد لديهم خطر متزايد للإصابة بالسمنة، وقد تم ربط السمنة بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية مثل مرض السكري واضطراب شحوم الدم (ارتفاع مستوى الكوليسترول أو الدهون في الدم).



الأطفال المعرضون لخطر التوحد يجدون صعوبة في ملاحظة عدم تطابق الصوت والفيديو

تاريخ النشر: مارس/آذار 2023

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة روتجرز في الولايات المتحدة

اكتشف الباحثون أن الأطفال الرضع عادة يدركون التزامن الصوتي والمرئي بشكل أفضل من الرضع ذوي المخاطر العالية المصابين بالتوحد. قد تسمح الدراسة للأطباء باكتشاف مرض التوحد في وقت مبكر وتسريع العلاج.



بيانات الموجات الدماغية واختبار السمع لتشخيص التوحد

تاريخ النشر: فبراير/شباط 2023

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة روتجرز في الولايات المتحدة

أظهرت الدراسة أن بيانات الموجات الدماغية التي يتم جمعها خلال اختبار السمع الذي يتم إجراؤه بشكل روتيني لحديثي الولادة يمكن أن تساعد الأطباء على اكتشاف اضطرابات النمو العصبي مثل التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة.



التوحد قد يتحسن باستخدام أدوية موجودة بالفعل

تاريخ النشر: مارس/آذار 2024

الجهة التي أجرت الدراسة: جامعة روتجرز في الولايات المتحدة

حلل الباحثون كيفية تطور أدمغة المصابين بأشكال مختلفة من التوحد، وكشفت عن آليات أساسية مشتركة قد تستجيب للأدوية الموجودة، مما يفتح مجالات لعلاج فعال باستخدام أدوية موجودة بالفعل.



المزيد من المعلومات حول التوحد

اضطرابات طيف التوحد -وتعرف اختصارا بالتوحد- هي حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.





وهي أيضا مجموعة من الاعتلالات المتنوعة التي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل، ولها سمات أخرى تتمثل في أنماط من الأنشطة والسلوكيات مثل صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والاستغراق في التفاصيل، وردود الفعل غير الاعتيادية على الأحاسيس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض التوحد المرتبطة بمهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي

تجنب الطفل الاتصال بالعين أو عدم المحافظة عليه، وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها.

عدم استجابة الرضيع عند مناداته باسمه بعمر 9 أشهر.

عدم ظهور تعابير وجه مثل السعادة والحزن والغضب والمفاجأة على الرضيع بعمر 9 أشهر.

لا يلعب ألعابا بسيطة بعمر 12 شهرا.

يستخدم القليل من الإيماءات أو لا يستخدمها على الإطلاق بحلول عمر 12 شهرا (على سبيل المثال، لا يلوح بالوداع).

لا يشارك الاهتمامات مع الآخرين بعمر 15 شهرا.

لا يشير ليخبر الأهل عن شيء يثير اهتمامه بعمر 18 شهرا.

لا يلاحظ عندما يتأذى الآخرون أو ينزعجون بعمر 24 شهرا.

لا يلاحظ الأطفال الآخرين ولا ينضم إليهم في اللعب بعمر 36 شهرا.

لا يتظاهر بأنه شخصية أخرى، مثل التظاهر بأن يكون معلما أو بطلا خارقا، أثناء اللعب بعمر 48 شهرا.

لا يتصرف بشيء معين لإثارة اهتمام الأهل -مثلا الغناء- بعمر 60 شهرا.



أعراض التوحد المرتبطة بالسلوكيات أو الاهتمامات المقيدة أو المتكررة

الأطفال المصابون بالتوحد لديهم سلوكيات أو اهتمامات قد تبدو غير عادية، مثل:

ترتيب الألعاب أو الأشياء الأخرى والانزعاج عند تغيير ترتيبها.

يكرر الكلمات أو العبارات نفسها بكثرة.

يلعب بالألعاب بالطريقة ذاتها في كل مرة.

يركز على أجزاء من الأشياء (على سبيل المثال، العجلات في لعبة السيارة).

ينزعج من التغييرات الطفيفة.

يرفرف بالأيدي أو يدور في دوائر.

يظهر ردود فعل غير عادية للطريقة التي تبدو بها الأشياء أو رائحتها أو طعمها أو مظهرها أو ملمسها.

أعراض التوحد المرتبطة باللغة والمزاج

تأخر تطوير المهارات اللغوية.

تأخر تطوير مهارات الحركة.

تأخر المهارات المعرفية أو التعليمية.

السلوك الاندفاعي.

اضطراب الصرع أو النوبات.

عادات الأكل والنوم غير المعتادة.

مشاكل الجهاز الهضمي (مثل الإمساك).

مزاج غير عادي أو ردود فعل عاطفية.

القلق أو التوتر.

عدم وجود خوف أو وجود خوف أكثر مما هو متوقع في هكذا حالة.

من المهم ملاحظة أن الأطفال المصابين بالتوحد قد لا يكون لديهم كل أو أي من السلوكيات المدرجة كأمثلة هنا. الجزيرة