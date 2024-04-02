لسبب عجيب.. أكثر من 250 مريضاً يموتون أسبوعيا في إنجلترا

الصحيفة أشارت إلى أن هذه الزيادة في الوفيات بين من ينتظرون أكثر من 12 ساعة لتلقي الرعاية؛ وهو ما يقوض تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك العام الماضي، بتخصيص مليار جنيه إسترليني لتحسين الرعاية الطارئة بتقليل أوقات الانتظار الطويلة.



زيادة أعداد الوفيات

وهذه الأرقام الجديدة- التي قدرت زيادة في أعداد الوفيات بحوالي 14 ألف حالة العام الماضي- جمعتها الكلية الملكية لطب الطوارئ RCEM بناءً على الارتفاع المستمر في أعداد من ينتظرون القبول بالمستشفيات، ومعدلات الوفيات المرتبطة بهذا الانتظار الطويل.



التقديرات تشير إلى أن 1.54 مليون مريض في حالات الطوارئ انتظروا 12 ساعة أو أكثر في مستشفيات دائرة الصحة الوطنية عام 2023، وكان مليون منهم ينتظرون قبولهم. والرقم الإجمالي يمثل انخفاضاً طفيفاً عن رقم الـ1.66 مليون العام السابق.



وللخروج بهذه التقديرات الجديدة، استعانت الكلية بدراسة أجريت على أكثر من خمسة ملايين مريض في مستشفيات دائرة الصحة الوطنية نُشرت في مجلة طب الطوارئ عام 2021. ووجدت هذه الدراسة حالة وفاة زائدة لكل 72 مريضاً أمضوا ما بين 8 إلى 12 ساعة في قسم الحوادث والطوارئ. وبدأ خطر الوفاة يرتفع بعد خمس ساعات وازداد ارتفاعاً مع زيادة فترات الانتظار.



وقدرت الكلية وقوع 268 حالة وفاة زائدة كل أسبوع العام الماضي. ويمثل ذلك انخفاضاً بمقدار 17 حالة أسبوعياً مقارنة بعام 2022 عند تطبيق نفس المنهجية.



خطة تعافٍ

ووفقاً لصحيفة The Guardian، وضعت دائرة الصحة الوطنية خطة تعافٍ تهدف إلى قبول أو نقل أو خروج 76% من مرضى الحوادث والطوارئ في ظرف أربع ساعات بحلول شهر مارس/آذار. لكن بيانات شهر مارس/آذار تشير إلى أن هذا الهدف تحقق مع 70.9% فقط من المرضى.



وفي فبراير/شباط، بلغ عدد المنتظرين لأكثر من 12 ساعة في أقسام الطوارئ، بداية من قرار القبول وحتى القبول الفعلي، 44417 شخصاً.



من جهته، قال الدكتور أدريان بويل، رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ: "فترات الانتظار الطويلة لا تزال تعرض المرضى لأخطار جسيمة. والتحسينات المحدودة في هدف الأربع ساعات لا معنى لها حين يوجد كثيرون ينتظرون لأكثر من 12 ساعة. فمن الضروري تحويل الجهد والمال إلى حيث يوجد الضرر الأكبر".



بويل أضاف أنه "عام 2023، انتظر أكثر من 1.5 مليون مريض 12 ساعة أو أكثر في أقسام الطوارئ الكبرى، و65% من هؤلاء كانوا ينتظرون قبولهم. ونقص القدرات الاستيعابية في المستشفيات يعني أن المرضى يبقون في المستشفيات لفترات أطول من اللازم ويستمرون في تلقي الرعاية من موظفي قسم الطوارئ، وغالباً ما يكون ذلك في مناطق غير مناسبة سريرياً مثل الممرات أو سيارات الإسعاف".



وتابع: "العلاقة المباشرة بين الانتظار الطويل ومعدلات الوفيات واضحة. فالمرضى يتعرضون لأضرار يمكن تجنبها. ومن الضروري وجود تدخل عاجل يضع أرواح الناس على رأس الأولويات".



بينما أشار مصدر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن أرقام الكلية الملكية لطب الطوارئ قد تكون مضللة؛ لأنها لا تراعي خصوصية كل حالة.



وقال متحدث باسم دائرة الصح الوطنية: "سبب الوفيات الزائدة يعود إلى عدة عوامل مختلفة، ولذا فمن الصواب أن يواصل الخبراء في مكتب الإحصاءات الوطني تحليل هذه الأسباب". عربي بوست